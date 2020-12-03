Литовцам рекомендовали запастись продуктами на случай аварии на БелАЭС

Фото: БелАЭС (ostrovets.by)

Правительство Литвы призвало население запастись продуктами на случай возможной аварии на Белорусской атомной электростанции (БелАЭС). Накануне на БелАЭС произошел выброс паров.

Об этом заявил представитель Министерства внутренних дел Литвы Миндаугас Баярунас, передает Sputnik Литва.

Так, гражданам рекомендовали запастись консервами, крупами, растительным маслом, сахаром и водой.

"Рекомендуем населению создать запас продуктов первой необходимости на трое суток. Функции ответственных инстанций четко расписаны, но пройдет какое-то время, пока они придут на помощь людям, поэтому все должны быть наготове", - отметил Баярунас.

В свою очередь Министерство энергетики Беларуси сообщило, что на первом энергоблоке БелАЭС прошли испытания, в ходе которых для проверки систем и оборудования был выпущен пар. При этом Литва официального ответа из Минска не получила.

Напомним, около месяца назад Министерство иностранных дел Литвы направило ноту протеста Беларуси из-за инцидента на БелАЭС. Тогда был приостановлена работа атомной станции из-за необходимости замены "определенного оборудования".

Напомним, в начале ноября в энергосистему Беларуси был включен первый энергоблок БелАЭС. После этого МИД Литвы направило Белоруси ноту протеста с призывом остановить запуск атомной электростанции.