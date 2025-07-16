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Литовські прикордонники збили дрон, який прилетів з Білорусі

Литва, Середа 16 липня 2025 17:55
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Литовські прикордонники збили дрон, який прилетів з Білорусі Фото: кордон Литви та Білорусі (Getty Images)
Автор: Антон Корж

У Литві прикордонники збили невеликий безпілотник, який залетів з боку Білорусі. Попередньо, апарат не військовий - такі дрони використовують контрабандисти, щоб переправляти контрабандні цигарки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державної прикордонної служби Литви (VSAT), яку опублікувало LRT.

Зазначається, що у ніч на 16 липня в Шальчинінкському районі Литви прикордонники збили невеликий безпілотник. Попередньо було встановлено, що він прилетів з території Білорусі.

Розбитий дрон з GPS-пристроєм знайшли за чотири кілометри від кордону, біля населеного пункту Вілконіс. Людей, або предметів біля місця падіння дрона не виявили.

Під час розслідування інциденту було встановлено, що БПЛА не має відношення до російської, або білоруської армії. За даними VSAT, такі дрони використовують контрабандисти, на них вони намагаються перевозити цигарки. Прикордонники повідомили, що це не перший випадок - у 2024 році було перехоплено 54 такі дрони, з початку 2025 року - 34 безпілотники.

Фото: збитий прикордонниками Литви дрон (VSAT)

Нагадаємо, що 10 липня у Литві підняли винищувачі через невідомий дрон з Білорусі. На щастя, БПЛА впав за кілометр від кордону, біля зачиненого прикордонного пункту пропуску "Шумськ". Пізніше міністр національної оборони Литви Довілє Шакалєнє підтвердила, що це був російський безпілотник "Гербера".

Литовські військові пояснили, чому не збили російський дрон. За їхніми словами, він не становив критичної загрози країні, тому наказу збивати БПЛА не віддавали.

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