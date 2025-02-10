Литовські активісти зібрали більше мільйона євро на підтримку України: куди вони підуть
Напередодні третьої річниці початку війни Росії проти України в Литві вирішили повторити акцію солідарності. Ініціатива литовських медійників зібрала вже більше мільйона євро на підтримку України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.
За словами організаторів акції солідарності "Radarom!", до ранку понеділка громадяни та бізнес країни вже пожертвували 1 037 170 євро.
Відомо, що дві третини коштів, зібраних під час кампанії, спрямують на придбання дронів і антидронів, вироблених у Литві, а третину, що залишилася, - на закупівлю обладнання, виробленого в Україні.
До того ж, організатори заявили, що ця ініціатива стартувала 3 лютого і триватиме до річниці повномасштабного вторгнення РФ, а саме до 24 лютого.
Зазначимо, це вже третя акція солідарності з Україною, яку організовує Литовське національне радіо і телебачення (LRT) разом з Blue/Yellow, Laisvės TV і Stiprūs kartu.
За дві попередні, підприємства та мешканці країни пожертвували загалом 22,8 мільйона євро і за них було придбано:
- 17 радарів,
- 69 антидронів,
- чотири спецмашини для мобільних радарів,
- 1 141 комплект безпеки для військовослужбовців.
Підтримка України з боку Литви
Нагадаємо, що Литва є одним із ключових союзників України та надає допомогу Києву з самого початку повномасштабного вторгнення Росії. Вільнюс надає не лише фінансову та гуманітарну, а й військову підтримку.
Раніше Державна рада оборони Литви підтримала рішення про виділення не менше 0,25% ВВП на підтримку України.
Водночас у серпні минулого року в Україну відправили партію з 22 антидронних комплексів у межах кампанії "Радаром", завершивши закупівлю 1 141 антидрона для українських військових.
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