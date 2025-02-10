ua en ru
Пн, 10 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Дональд Трамп Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Литовські активісти зібрали більше мільйона євро на підтримку України: куди вони підуть

Україна, Понеділок 10 лютого 2025 16:06
UA EN RU
Литовські активісти зібрали більше мільйона євро на підтримку України: куди вони підуть Фото: литовські активісти зібрали більше мільйона євро на підтримку України (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Напередодні третьої річниці початку війни Росії проти України в Литві вирішили повторити акцію солідарності. Ініціатива литовських медійників зібрала вже більше мільйона євро на підтримку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

За словами організаторів акції солідарності "Radarom!", до ранку понеділка громадяни та бізнес країни вже пожертвували 1 037 170 євро.

Відомо, що дві третини коштів, зібраних під час кампанії, спрямують на придбання дронів і антидронів, вироблених у Литві, а третину, що залишилася, - на закупівлю обладнання, виробленого в Україні.

До того ж, організатори заявили, що ця ініціатива стартувала 3 лютого і триватиме до річниці повномасштабного вторгнення РФ, а саме до 24 лютого.

Зазначимо, це вже третя акція солідарності з Україною, яку організовує Литовське національне радіо і телебачення (LRT) разом з Blue/Yellow, Laisvės TV і Stiprūs kartu.

За дві попередні, підприємства та мешканці країни пожертвували загалом 22,8 мільйона євро і за них було придбано:

  • 17 радарів,
  • 69 антидронів,
  • чотири спецмашини для мобільних радарів,
  • 1 141 комплект безпеки для військовослужбовців.

Підтримка України з боку Литви

Нагадаємо, що Литва є одним із ключових союзників України та надає допомогу Києву з самого початку повномасштабного вторгнення Росії. Вільнюс надає не лише фінансову та гуманітарну, а й військову підтримку.

Раніше Державна рада оборони Литви підтримала рішення про виділення не менше 0,25% ВВП на підтримку України.

Водночас у серпні минулого року в Україну відправили партію з 22 антидронних комплексів у межах кампанії "Радаром", завершивши закупівлю 1 141 антидрона для українських військових.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Литва Війна Росії проти України Допомога армії
NEWS
Зеленський відвідає Мюнхен, але переговори проходитимуть в кулуарах, - голова MSC
Зеленський відвідає Мюнхен, але переговори проходитимуть в кулуарах, - голова MSC
DAILY
"Ви для РФ витратний матеріал". Як ФСБ вербують "підривників" ТЦК і що чекає на терористів
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ви для РФ витратний матеріал". Як ФСБ вербують "підривників" ТЦК і що чекає на терористів