Литовские активисты собрали более миллиона евро в поддержку Украины: куда они пойдут

Накануне третьей годовщины начала войны России против Украины в Литве решили повторить акцию солидарности. Инициатива литовских медийщиков собрала уже более миллиона евро в поддержку Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT .

По словам организаторов акции солидарности "Radarom!", к утру понедельника граждане и бизнес страны уже пожертвовали 1 037 170 евро.

Известно, что две трети средств, собранных в ходе кампании, направят на приобретение дронов и антидронов, произведенных в Литве, а оставшуюся треть - на закупку оборудования, произведенного в Украине.

К тому же, организаторы заявили, что эта инициатива стартовала 3 февраля и продлится до годовщины полномасштабного вторжения РФ, а именно до 24 февраля.

Отметим, это уже третья акция солидарности с Украиной, которую организует Литовское национальное радио и телевидение (LRT) вместе с Blue/Yellow, Laisvės TV и Stiprūs kartu.

За две предыдущие, предприятия и жители страны пожертвовали всего 22,8 миллиона евро и за них было приобретено: