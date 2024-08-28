ua en ru
Ср, 28 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Литовские активисты передали Украине новую партию антидроных комплексов

Среда 28 августа 2024 14:59
UA EN RU
Литовские активисты передали Украине новую партию антидроных комплексов Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В среду в Украину была отправлена последняя партия из 22 антидроных комплексов в рамках кампании "Радаром", завершив закупку 1 141 антидрона для украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Представители организации Blue/Yellow сообщили, что кроме беспилотников в рамках этой кампании в Украину еще предстоит поставить 303 монокуляра ночного видения и лазерные прицелы.

Эти комплекты, а также другие средства поддержки, предоставленные в рамках проекта "Радаром", предназначены для помощи украинским войскам в защите от вражеских беспилотников и повышения эффективности выполнения задач на передовой.

Директор Blue/Yellow Лаура Паукште отметила, что в Украине существует острая потребность в таких безопасных наборах для солдат.

Кампания "Радаром" собрала 8,56 миллиона евро на закупку 1 141 комплекта оборудования для украинских солдат. В комплект входят индивидуальные беспилотники, монокуляры ночного видения и лазерные прицелы производства литовских компаний Brolis Semiconductors и NT Service. Стоимость каждого комплекта составляет 7 500 евро.

Поддержка Украины со стороны Литвы

Литва является одним из ключевых союзников Украины и оказывает помощь Киеву с самого начала полномасштабного вторжения России. Вильнюс предоставляет не только финансовую и гуманитарную, но и военную поддержку.

Недавно Литва передала 14 бронетранспортеров M113 в рамках коалиции по разминированию.

В апреле Литва поставила Украине бронетранспортеры M577, средства противовоздушной обороны, боеприпасы и другую военную технику и снаряжение.

Ранее Государственный совет обороны Литвы поддержал решение о выделении не менее 0,25% ВВП на поддержку Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Литва Помощь Украине Война России против Украины Война в Украине
NEWS
Артсистемы, дроны и 1090 захватчиков: Генштаб назвал обновленные потери РФ
Артсистемы, дроны и 1090 захватчиков: Генштаб назвал обновленные потери РФ
DAILY
Будет ли власть в Украине блокировать Telegram и что может изменить арест Дурова
Милан Лелич, Ростислав Шаправский Будет ли власть в Украине блокировать Telegram и что может изменить арест Дурова