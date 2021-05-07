Литовская компания заявила о создании лекарства от COVID. Его передали для испытания

Литовская компания Northway Biotech заявила о создании первого в мире лекарства от коронавируса. Данный препарат передали в Швейцарию для проведения клинических испытаний.

По словам председателя совета директоров Northway Biotech Владаса Бумелиса, результаты эффективности лекарства ожидаются уже в этом году. При этом он отмечает, что компания может создать еще один препарат против COVID-19.

"В настоящее время нет лекарств против коронавируса. Те, которые мы создаем, должны будут появиться в конечном итоге, поскольку не все люди захотят пройти вакцинацию. Но если вы не вакцинированы и заболеете, вам будет чем лечиться", - заявил Бумелис.

Он добавил, что данный препарат может стать первым в мире лекарство от коронавируса.