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Литовська компанія заявила про створення ліків від COVID. Їх передали для випробування

Новость на русском → Вільнюс, П'ятниця 07 травня 2021 12:56
Литовська компанія заявила про створення ліків від COVID. Їх передали для випробування Фото: ліки направили для клінічного випробування (Getty Images)
Автор: Ігор Литвиненко

Литовська компанія Northway Biotech заявила про створення перших в світі ліків від коронавірусу. Даний препарат передали до Швейцарії для проведення клінічних випробувань.

Про це повідомляє The Baltic Times.

За словами Голови Ради директорів Northway Biotech Владаса Бумеліса, результати ефективності ліків очікуються вже цього року. При цьому він зазначає, що компанія може створити ще один препарат проти COVID-19.

"Нині немає ліків проти коронавірусу. Ті, які ми створюємо, повинні будуть з'явитися в кінцевому підсумку, оскільки не всі люди захочуть пройти вакцинацію. Але якщо ви не вакциновані і захворієте, вам буде чим лікуватися", - заявив Бумеліс.

Він додав, що даний препарат може стати першим у світі ліки від коронавірусу.

Раніше РБК-Україна писало, що американська компанія Pfzier відчуває ліки для зупинки поширення коронавірусу в організмі.

Також повідомлялося, що Pfizer анонсувала появу таблеток від коронавірусу до кінця 2021 року. Зараз ведуться роботи над експериментальним препаратом.

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