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Литовська православна церква хоче відокремитися від Московського патріархату

Фото: Православна церква Литви хоче відокремитися від РЦП (orthodoxy.lt)
Автор: Наталія Юрченко

Православна церква Литви засуджує війну в Україні, яку розв'язала Росія, і хоче відокремитись від Московського патріархату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ЛПЦ.

Литовська православна церква провела загальні збори у вівторок, 27 грудня. Під час наради священнослужителі засудили війну проти України на всіх рівнях, а також висловили антивоєнну позицію свого предстоятеля - митрополита Віленського та Литовського Інокентія.

Крім того, у ЛПЦ заявили, що мають намір прискорити процес відокремлення від Московського патріархату та здобути більшу незалежність від РПЦ.

При цьому в заяві зазначається, що зв'язок з Московським патріархатом "є виключно канонічним і аж ніяк не перешкоджає церковній самостійності".

Раніше митрополит Інокентій звернувся до Синоду РПЦ із клопотанням про надання Литовській православній архієпископії статусу самоврядної церкви.

Нагадаємо, що раніше Мінкульт рекомендував не продовжувати оренду Києво-Печерської лаври для УПЦ Московського патріархату.

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