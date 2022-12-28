Литовская православная церковь хочет отделиться от Московского патриархата

Православная церковь Литвы осуждает войну в Украине, которую развязала Россия, и хочет отделиться от Московского патриархата.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ЛПЦ.
Литовская православная церковь провела общее собрание во вторник, 27 декабря. Во время совещания священнослужители осудили войну против Украины на всех уровнях, а также выразили антивоенную позицию своего предстоятеля - митрополита Виленского и Литовского Иннокентия.
Кроме того, в ЛПЦ заявили, что намерены ускорить процесс отделения от Московского патриархата и получить большую независимость от РПЦ.
При этом в заявлении отмечается, что связь с Московским патриархатом "является исключительно канонической и никоим образом не препятствует церковной самостоятельности".
Ранее митрополит Иннокентий обратился в Синод РПЦ с ходатайством о предоставлении Литовской православной архиепископии статуса самоуправляемой церкви.
Напомним, ранее Минкульт рекомендовал не продлевать аренду Киево-Печерской лавры для УПЦ Московского патриархата.
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