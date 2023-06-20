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Литовська компанія Yukon таємно постачає РФ тепловізори для війни в Україні, - ЗМІ

Фото: Литовська Yukon таємно постачає РФ тепловізори (www.facebook.com/YukonAdvancedOpticsWorldwide)
Автор: Антон Малиновський

Міжнародна компанія Yukon таємно постачає Росії тепловізори, які та використовує у війні в Україні. При цьому, сама компанія заявляє, що підтримує Україну та не постачає товари до РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування Scanner Project.

Видання пише, що 1 лютого 2023 року голова Північної Осетії Сергій Міняйло передав тепловізори Pulsar виробництва Yukon 19-й мотострілецькій дивізії. При цьому сама компанія заявляла про те, що виробляє лише цивільну продукцію та не продає її в зони бойових дій.

Тим не менш, неодноразово російські "воєнкори" заявляли про використання тепловізорів Pulsar у зоні бойових дій. Так, ще у 2014 році російський військовий злочинець Ігор Гіркін записував відеоповідомлення, в якому дякував за поставлені йому тепловізори Pulsar.

Після початку повномасштабного вторгнення компанія заявила, що вийшла з ринку РФ та Білорусі, однак в пропагандистських каналах неодноразово оголошували збори на ці тепловізори.

Журналісти зазначають, що головний офіс компанії зареєстровано в Литві, 64% акцій належать білорусу Олександру Ольшевському, а решта - менеджменту компанії. Крім виробництва в Білорусі, Yukon має дочірні компанії в Латвії, Великобританії, Польщі, Україні та Росії.

Розслідувачі стверджують, що компанія продає свої товари через "доньку" "Мезон-А", яка знаходиться в Смоленську. Торік компанія продала товарів на 417 млн. рублів. Із них 300 млн вивела за договором позики до білоруського підрозділу.

Вихід компаній з ринку РФ

З початком повномасштабного вторгнення ряд всесвітніх торгівельних компаній пішли з Росії. До цього списку відносяться бренди одягу, автомобільні компанії, авіаперевізники тощо.

Тим не менш, пізніше з'ясувалось, що деякі компанії тільки на публіку заявили про свій вихід з ринку РФ, тоді як реальних кроків для цього вони не зробили.

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Російська Федерація