Литовская компания Yukon тайно снабжает РФ тепловизоры для войны в Украине, - СМИ

Издание пишет, что 1 февраля 2023 года глава Северной Осетии Сергей Миняйло передал тепловизоры Pulsar производства Yukon 19-й мотострелковой дивизии. При этом сама компания заявляла, что производит только гражданскую продукцию и не продает ее в зоны боевых действий.

Тем не менее, неоднократно российские "военкоры" заявляли об использовании тепловизоров Pulsar в зоне боевых действий. Так, еще в 2014 году российский военный преступник Игорь Гиркин записывал видеосообщение, в котором благодарил за поставленные ему тепловизоры Pulsar.

После начала полномасштабного вторжения компания заявила, что вышла с рынка РФ и Белоруссии, однако в пропагандистских каналах неоднократно объявлялось собрание на эти тепловизоры.

Журналисты отмечают, что головной офис компании зарегистрирован в Литве, 64% акций принадлежат белорусу Александру Ольшевскому, а остальные – менеджменту компании. Помимо производства в Беларуси Yukon имеет дочерние компании в Латвии, Великобритании, Польше, Украине и России.

Расследователи утверждают, что компания продает свои товары через дочь "Мезон-А", которая находится в Смоленске. В прошлом году компания продала товаров на 417 млн рублей. Из них 300 млн вывела по договору займа в белорусское подразделение.

Выход компаний из рынка РФ

С началом полномасштабного вторжения ряд глобальных торговых компаний ушел из России. К этому списку относятся бренды одежды, автомобильные компании, авиаперевозчики.

Тем не менее, позже выяснилось, что некоторые компании только на публику заявили о своем выходе с рынка РФ, в то время как реальных шагов для этого они не предприняли.

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