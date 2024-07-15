Литовська компанія передасть Україні обладнання з Вільнюської ТЕЦ-3

Обладнання Вільнюської 3-ї теплоелектростанції (Вільнюська ТЕЦ-3) у Литві надається Україні в рамках допомоги для відновлення зруйновану енергетичної інфраструктури через російські обстріли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт литовської компанії Ignitis Gamyba.

Куди спрямують обладнання

Зазначається, що офіційна передача обладнання Вільнюської ТЕЦ-3 має відбутися сьогодні, 15 липня, після підписання угоди про надання гуманітарної допомоги між даною компанією та оператором системи передачі електроенергії ВАТ "Хмельницькобленерго".

Саме це обленерго було призначене Кабінетом Міністрів України для отримання та розподілу гумдопомоги для енергетики, та забезпечуватиме розподіл обладнання.

Особливість обладнання Вільнюської ТЕЦ-3

За словами гендиректора Ignitis Gamyba Асти Сунгайлієне, сторони підписали угоду, що дозволяє "збільшити гуманітарну допомогу, яку компанія надає постраждалій від війни Україні".

"Ми неспроста вирішили передати обладнання Вільнюської ТЕЦ-3. Крім того, що воно добре працюватиме в енергетичній інфраструктурі України, воно також відповідає потребам оператора системи передачі", - уточнила вона.

Вільнюська ТЕЦ-3 належить компанії Ignitis Gamyba. Діяльність цієї ТЕЦ була зупинена в 2015 році через занадто високі витрати на експлуатацію, та встановлений факт, що блоки не мають істотного впливу на стабільність електроенергетичної системи.

"Незважаючи на те, що завод не працює вже дев'ять років, ми змогли зберегти його обладнання, яке зберегло повну працездатність", - каже Сунгайлієне.

Вона також розповіла, що станція із загальною тепловою та електричною потужністю майже 1000 МВт працювала понад 30 років, та "забезпечувала теплом приблизно половину Вільнюса".

"Тепер це обладнання сприятиме відновленню життєво важливої ​​інфраструктури в Україні", - заявила Сунгайлене.

Деталі допомоги

В компанії розповіли, що пакет гуманітарної допомоги включає понад 300 одиниць найважливішого обладнання Вільнюської ТЕЦ-3. При цьому зазначається, що найбільшу цінність мають терміни доставки обладнання та його інтеграція в енергетичну інфраструктуру України.

Керівництво Ignitis Gamyba планує надавати гуманітарну допомогу Україні в кілька етапів, а також забезпечити надходження критично важливого обладнання в Україну до зростання попиту на електроенергію.