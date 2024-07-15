Литовская компания передаст Украине оборудование из Вильнюсской ТЭЦ-3
Оборудование Вильнюсской 3-й теплоэлектростанции (Вильнюсская ТЭЦ-3) в Литве предоставляется Украине в рамках помощи для восстановления разрушенной энергетической инфраструктуры из-за российских обстрелов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт литовской компании Ignitis Gamyba.
Куда направят оборудование
Отмечается, что официальная передача оборудования Вильнюсской ТЭЦ-3 должна пройти сегодня, 15 июля, после подписания соглашения о предоставлении гуманитарной помощи между данной компанией и оператором системы передачи электроэнергии ОАО "Хмельницкоблэнерго".
Именно это облэнерго было назначено Кабинетом Министров Украины для получения и распределения гумпомощи для энергетики, и будет обеспечивать распределение оборудования.
Особенность оборудования Вильнюсской ТЭЦ-3
По словам гендиректора Ignitis Gamyba Асты Сунгайлиене, стороны подписали соглашение, позволяющее "увеличить гуманитарную помощь, оказываемую компанией пострадавшей от войны Украине".
"Мы неспроста решили передать оборудование Вильнюсской ТЭЦ-3. Кроме того, что оно будет хорошо работать в энергетической инфраструктуре Украины, оно также отвечает потребностям оператора системы передачи", - уточнила она.
Вильнюсская ТЭЦ-3 принадлежит компании Ignitis Gamyba. Деятельность этой ТЭЦ была остановлена в 2015 году из-за слишком высоких затрат на эксплуатацию и установленного факта, что блоки не оказывают существенного влияния на стабильность электроэнергетической системы.
"Несмотря на то, что завод не работает уже девять лет, мы смогли сохранить его оборудование, сохранившее полную работоспособность", - говорит Сунгайлиене.
Она также рассказала, что станция с общей тепловой и электрической мощностью почти 1000 МВт работала более 30 лет и "обеспечивала теплом примерно половину Вильнюса".
"Теперь это оборудование будет способствовать восстановлению жизненно важной инфраструктуры в Украине", - заявила Сунгайлене.
Детали помощи
В компании рассказали, что пакет гуманитарной помощи включает более 300 единиц важнейшего оборудования в Вильнюсской ТЭЦ-3. При этом отмечается, что наибольшую ценность имеют сроки доставки оборудования и его интеграция в энергетическую инфраструктуру Украины.
Руководство Ignitis Gamyba планирует оказывать гуманитарную помощь Украине в несколько этапов, а также обеспечить поступление критически важного оборудования в Украину для роста спроса на электроэнергию.
Напомним, ранее в апреле министр энергетики Герман Галущенко рассказал, что министерство энергетики Литвы предложило разобрать свои закрытые ТЭС на запчасти для украинской энергосистемы.
Ранее мы писали о том, что ждет украинскую энергетику до конца 2024 года.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.