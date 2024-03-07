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Литовська армія закупить військові вантажівки і частину з них передасть Україні

Архівне фото: Литовська армія закупить військові вантажівки і частину з них передасть Україні (twitter.com/EU_FPI)
Автор: Дмитро Браславський

Литва в рамках модернізації своєї армії закупить військові вантажні автомобілі Renault D. Частина з них дістанеться Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство національної оборони Литви.

Зазначається, що Агентство оборонних ресурсів при Міністерстві національної оборони закуповує вантажні автомобілі у французького виробника Renault Truck SAS.

Придбані вантажівки Renault D будуть використовуватися для постачання і навчання литовської армії. Частину закупленої техніки буде передано Україні як одному з компонентів очолюваної Литвою коаліції з розмінування.

Renault D

Повнопривідна 5-тонна вантажівка з високим кліренсом, призначена для перевезення різних вантажів і техніки. Вартість контракту на купівлю вантажних автомобілів становить близько 16 мільйонів доларів.

Допомога Литви

Варто зазначити, що країни Балтії - Литва, Латвія та Естонія - з перших днів повномасштабної війни підтримують Україну. Балтійські країни надали військові, фінансову та гуманітарну допомогу, а також прийняли десятки тисяч біженців з України.

Нагадаємо, що Литва придбала для України дві пускові установки ЗРК NASAMS, які допоможуть посилити протиповітряну оборону нашої країни. У листопаді Литва заявила про передачу Україні пускових установок NASAMS, необхідного обладнання, а також позашляховиків для екіпажу.

Також Литва вирішила долучитися до ініціативи Чехії щодо придбання і передачі Україні артилерійських боєприпасів поза межами Європейського союзу.

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