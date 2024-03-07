Литовская армия закупит военные грузовики и часть из них передаст Украине

Отмечается, что Агентство оборонных ресурсов при Министерстве национальной обороны закупает грузовые автомобили у французского производителя Renault Truck SAS.

Приобретенные грузовики Renault D будут использоваться для снабжения и обучения литовской армии. Часть закупленной техники будет передана Украине как одному из компонентов возглавляемой Литвой коалиции по разминированию.

Renault D

Полноприводный 5-тонный грузовик с высоким клиренсом, предназначенный для перевозки различных грузов и техники. Стоимость контракта на покупку грузовых автомобилей составляет около 16 миллионов долларов.

Помощь Литвы

Стоит отметить, что страны Балтии - Литва, Латвия и Эстония - с первых дней полномасштабной войны поддерживают Украину. Балтийские страны предоставили военные, финансовую и гуманитарную помощь, а также приняли десятки тысяч беженцев из Украины.

Напомним, что Литва приобрела для Украины две пусковые установки ЗРК NASAMS, которые помогут усилить противовоздушную оборону нашей страны. В ноябре Литва заявила о передаче Украине пусковых установок NASAMS, необходимого оборудования, а также внедорожников для экипажа.

Также Литва решила присоединиться к инициативе Чехии по приобретению и передаче Украине артиллерийских боеприпасов вне Европейского союза.