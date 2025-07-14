Літо зі зміями? У МОЗ розповіли, де найбільше постраждалих і як вберегтись

Навесні, влітку та на початку осені змії особливо активні, тож імовірність зустрічі з ними під час прогулянки, відпочинку або робіт на відкритому просторі - суттєво збільшується.
Докладніше про те, скільки дорослих і дітей в Україні постраждали від змій у період з квітня по травень 2025 року, де потенційно можна натрапити на плазунів, як від них уберегтись, а також для кого вони становлять особливу загрозу й що робити у разі укусу, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Згідно з даними Центру громадського здоров'я України, впродовж квітня-травня 2025 року до медиків через укуси змій звернулись вісім людей. Троє з постраждалих - діти.
"Це - на 23 випадки менше, ніж за аналогічний період торік", - зауважили у прес-службі Міністерства охорони здоров'я.
Уточнюється, що укуси змій було зафіксовано в таких областях:
У МОЗ розповіли, що шанси зустріти змію потенційно вищі:
"Пам'ятайте: змії не нападають першими, а проявляють агресію лише в разі небезпеки", - наголосили в міністерстві.
Крім того, українцям порадили, як уберегтися від укусів змій:
"Якщо побачили змію, не робіть різких рухів. Почекайте поки вона відповзе. Як правило, змія просто не бачить нерухомий об'єкт", - наголосили в МОЗ.
Крім того, громадян закликали не вбивати змій, адже вони відіграють важливу роль в екосистемі, контролюючи популяцію гризунів.
"Запам'ятайте ці прості правила та розкажіть їх дітям, щоб відпочинок на природі залишав тільки приємні спогади", - додали у міністерстві.
В цілому в Україні живуть три види отруйних гадюк.
Вони розповсюджені по всій території країни та активні з квітня до жовтня. При цьому найбільше шансів зустріти їх - впродовж квітня-травня, а також у вересні.
"Отрута гадюк, які живуть в Україні, небезпечна, але в більшості випадків несмертельна. Дуже тяжкі наслідки бувають зрідка, летальні - у виняткових випадках через індивідуальну реакцію, хронічні захворювання і в разі ненадання медичної допомоги", - розповіли у МОЗ.
Особливо небезпечні укуси змій:
Якщо попри всі перестороги, змія все ж таки вкусила людину, алгоритм дій має бути таким:
"За можливості терміново транспортуйте постраждалого до медичного закладу або наглядайте за ним до приїзду швидкої допомоги", - наголосили в МОЗ.
Крім того, українцям пояснили, чого при укусі змії робити не можна:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, які отруйні змії водяться в Україні та як їх розпізнати.
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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: прес-служба Міністерства охорони здоров'я (публікації на офіційному сайті МОЗ).
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