Лето со змеями? В Минздраве рассказали, где больше всего пострадавших и как уберечься

Сколько украинцев обратились к медикам из-за змей и в каких областях

Согласно данным Центра общественного здоровья Украины, в течение апреля-мая 2025 года к медикам из-за укусов змей обратились восемь человек. Трое из пострадавших - дети.

"Это - на 23 случая меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - отметили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Уточняется, что укусы змей были зафиксированы в таких областях:

Житомирская - 4 случая;

Львовская - 3 случая;

Закарпатская - 1 случай.

Где потенциально можно наткнуться на змею и как уберечься

В Минздраве рассказали, что шансы встретить змею потенциально выше:

в заболоченных местах;

на заросших берегах озер или прудов;

в горах;

в степях и т.д.

"Помните: змеи не нападают первыми, а проявляют агрессию только в случае опасности", - отметили в министерстве.

Кроме того, украинцам посоветовали, как уберечься от укусов змей:

отправляясь в местность, где могут быть змеи - одевать соответствующую одежду (высокие ботинки, длинные брюки из плотной ткани, заправленные в ботинки);

выбирая место отдыха - тщательно его проверить (прежде чем сесть на траву, камень, бревно или хворост - пошарить или постучать палкой, чтобы напугать змею и отогнать ее из укрытия);

не касаться непроверенных объектов (ведь змеи часто прячутся под камнями, поваленными стволами деревьев, скирдами сена, трухлявыми пнями и т.д.).

"Если увидели змею, не делайте резких движений. Подождите пока она отползет. Как правило, змея просто не видит неподвижный объект", - отметили в Минздраве.

Кроме того, граждан призвали не убивать змей, ведь они играют важную роль в экосистеме, контролируя популяцию грызунов.

"Запомните эти простые правила и расскажите их детям, чтобы отдых на природе оставлял только приятные воспоминания", - добавили в министерстве.

Для кого змеи могут быть особенно опасными

В целом в Украине живут три вида ядовитых гадюк.

Они распространены по всей территории страны и активны с апреля по октябрь. При этом больше всего шансов встретить их - в течение апреля-мая, а также в сентябре.

"Яд гадюк, которые живут в Украине, опасен, но в большинстве случаев несмертелен. Очень тяжелые последствия бывают изредка, летальные - в исключительных случаях из-за индивидуальной реакции, хронических заболеваний и в случае неоказания медицинской помощи", - рассказали в Минздраве.

Особенно опасны укусы змей:

для детей;

для пожилых людей;

для людей со склонностью к аллергическим реакциям.

Как следует действовать в случае укуса змеи: советы Минздрава

Если несмотря на все предостережения, змея все же укусила человека, алгоритм действий должен быть таким:

обеспечить пострадавшему покой и минимум движений;

обездвижить часть тела, на которой находится место укуса (это может замедлить распространение яда, если змея - ядовитая);

освободить пораженную часть тела от одежды, обуви, украшений и т.д.;

наложить на место укуса чистую, стерильную повязку;

давать пострадавшему много воды.

"По возможности срочно транспортируйте пострадавшего в медицинское учреждение или присматривайте за ним до приезда скорой помощи", - подчеркнули в Минздраве.

Кроме того, украинцам объяснили, чего при укусе змеи делать нельзя: