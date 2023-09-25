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Літо не здає свої позиції. Синоптики дали прогноз погоди на тиждень

Фото: синоптики дали прогноз погоди на тиждень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Погода в Україні протягом цього робочого тижня все ще буде літньою. Опади не передбачаються, а температура підніметься до +28 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Зазначається, що вплив антициклону буде продовжуватися протягом наступних кількох днів. Буде утримуватись суха погода без опадів.

Вночі та вранці 26 вересня у західних та північних областях місцями можливий туман.

До того ж, температура істотно не зміниться. Вночі очікується на рівні 9-14°, на узбережжі морів до 18°; вдень 23-28°, тільки завтра на Прикарпатті 17-22°.

Вітер північно-східний та східний, 3-10 м/с.

Прогноз погоди на жовтень

Синоптики прогнозують, що середня температура в жовтні цього року в Україні утримається в межах 7-13 градусів тепла. Це на 1-1,5 градусів вище за норму.

Температурні рекорди

РБК-Україна повідомляло, що 23 вересня у Києві оновили столітній температурний рекорд - середньодобова температура виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала 20,6 градусів тепла.

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