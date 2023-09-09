Літо затримається. Невелика хмарність й +26: погода на завтра

Завтра, 10 вересня, по усій території України очікується невелика хмарність. Місцями повітря прогріється до +26.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.
"Невелика хмарність. Без опадів... Температура вночі 4-9°, вдень 18-23°; в західних та Одеській областях вночі 8-13°, вдень 21-26°.", - пише пресслужба.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура:
Фото: прогноз погоди на 10 вересня (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Києві та області
"Невелика хмарність, без опадів Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.", - пише пресслужба.
Температура в області вночі +4 - +9, вдень +18 - +23, а в Києві - вночі +7 - +9, вдень близько +20-22.
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