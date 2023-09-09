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Літо затримається. Невелика хмарність й +26: погода на завтра

Фото: погода на завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Завтра, 10 вересня, по усій території України очікується невелика хмарність. Місцями повітря прогріється до +26.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.

"Невелика хмарність. Без опадів... Температура вночі 4-9°, вдень 18-23°; в західних та Одеській областях вночі 8-13°, вдень 21-26°.", - пише пресслужба.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура:

  • на заході коливатиметься від +9 до +14 вночі й від +23 до +27 вдень;
  • на півночі коливатиметься від +5 до +9 вночі й від +20 до +23 вдень;
  • на півдні коливатиметься від +7 до +14 вночі й від +21 до +23 вдень;
  • на сході коливатиметься від +5 до +11 вночі й від +19 до +21 вдень.

Фото: прогноз погоди на 10 вересня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Києві та області

"Невелика хмарність, без опадів  Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.", - пише пресслужба.

Температура в області вночі +4 - +9, вдень +18 - +23, а в Києві - вночі +7 - +9, вдень близько +20-22.

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Погода в Україні