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Лето задержится. Небольшая облачность и +26: погода на завтра

Фото: погода на завтра (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Завтра, 10 сентября, на всей территории Украины ожидается небольшая облачность. Местами воздух прогреется до +26.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.

"Небольшая облачность. Без осадков... Температура ночью 4-9°, днем 18-23°; в западных и Одесской областях ночью 8-13°, днем 21-26°", - пишет пресс-служба.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура:

  • на западе будет колебаться от +9 до +14 ночью и от +23 до +27 днем;
  • на севере будет колебаться от +5 до +9 ночью и от +20 до +23 днем;
  • на юге будет колебаться от +7 до +14 ночью и от +21 до +23 днем;
  • на востоке будет колебаться от +5 до +11 ночью и от +19 до +21 днем.

Фото: прогноз погоды на 10 сентября (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Киеве и области

"Небольшая облачность, без осадков Ветер переменных направлений, 3-8 м/с", - пишет пресс-служба.

Температура в области ночью +4 – +9, днем +18 – +23, а в Киеве – ночью +7 – +9, днем около +20-22.

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Погода в Украине