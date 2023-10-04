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Літо повертається? Синоптики розповіли про погоду на сьогодні в Україні

Фото: синоптики "Укргідрометцентру" дали прогноз на сьогодні в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 4 жовтня, в Україні буде погода, яка сильно нагадуватиме погоду влітку. До того ж, попри атмосферний фронт, який перетне територію України, опадів у більшості регіонів чекати не доводиться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Так, вдень в північних областях місцями очікуєтьчя невеликий короткочасний дощ, на решті території без опадів.

"Температура вночі 8-13°, на сході та південному сході країни 4-9°; вдень 17-22°, у центральних та південних областях 21-26°", - йдеться в повідомленні.

Крім того, вітер буде західний, південно-західний, 7-12 м/с, в західних, вдень і в північних та центральних областях подекуди пориви 15-20 м/с.

Погода в жовтні 2023 в Україні

За словами кандидата географічних наук Ігоря Кібальчича, у жовтні погода в Україні є досить мінливою. Крім того, типовим явищем для жовтня є заморозки в Україні. В Укргідрометцентрі прогнозують, що середня місячна температура жовтня становитиме 6-13° тепла. Абсолютний максимум температури становить 26-34 градусів вище за нуль.

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