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Лето возвращается? Синоптики рассказали о погоде на сегодня в Украине

Фото: синоптики "Укргидрометцентра" дали прогноз на сегодня в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 4 октября, в Украине будет погода, которая будет сильно напоминать погоду летом. К тому же, несмотря на атмосферный фронт, которій пересечет территорию Украины, осадков в большинстве регионов ждать не приходится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Так, днем в северных областях местами ожидается небольшой кратковременный дождь, на остальной территории без осадков.

"Температура ночью 8-13°, на востоке и юго-востоке страны 4-9°; днем 17-22°, в центральных и южных областях 21-26°", - говорится в сообщении.

Кроме того, ветер будет западный, юго-западный, 7-12 м/с, в западных, днем и в северных и центральных областях местами порывы 15-20 м/с.

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По словам кандидата географических наук Игоря Кибальчича, в октябре погода в Украине достаточно изменчивая. Кроме того, типичным явлением для октября являются и заморозки в Украине. В Укргидрометцентре прогнозируют, что средняя месячная температура октября составит 6-13° тепла. Абсолютный максимум температуры составляет 26-34 градусов выше нуля.

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