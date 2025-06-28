Літня вечеря за 20 хвилин: курка з часниковими стрілками - просто й смачно

Часникові стрілки куркою в соєвому соусі

Інгредієнти:

часникові стрілки

куряче філе - 1 половина

соєвий соус - 2 ст. ложки

діжонська гірчиця - 1 ст.л

чорний мелений перець до смаку

болгарський перець - 1 шт.

цибуля - 1 шт.

олія для смаження - 4-5 ст.

сіль та перець - до смаку

вершкове масло - 50 г

Легкий спосіб приготування

Спершу потрібно нарізати куряче філе та замаринувати у соєвому соусі з гірчицею та перцем. Після цього наріжте перець, цибулю та часникові стрілки.

Відваріть стрілки, коли вони закиплять, то готуйте ще 2-3 хвилини. На пательню викладіть куряче філе та смажте поки не випариться зайва волога, тоді додайте цибулю, перець та смажте 3 хвилини.

Після цього додайте часникові стрілки та смажте ще 8-10 хвилин. Сіль та перець до смаку та в кінці покладіть вершкове масло.

Часникові стрілки з куркою (фото: кадр з відео)