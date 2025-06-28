Літня вечеря за 20 хвилин: курка з часниковими стрілками - просто й смачно

Часникові стрілки - це не лише зелена частина рослини, а й смачний та корисний інгредієнт для сезонних страв. У поєднанні з куркою вони утворюють повноцінну страву, багату білком та вітамінами.
РБК-Україна повідомляє, як приготувати часникові стрілки на вечерю або обід в літній період.
Інгредієнти:
Легкий спосіб приготування
Спершу потрібно нарізати куряче філе та замаринувати у соєвому соусі з гірчицею та перцем. Після цього наріжте перець, цибулю та часникові стрілки.
Відваріть стрілки, коли вони закиплять, то готуйте ще 2-3 хвилини. На пательню викладіть куряче філе та смажте поки не випариться зайва волога, тоді додайте цибулю, перець та смажте 3 хвилини.
Після цього додайте часникові стрілки та смажте ще 8-10 хвилин. Сіль та перець до смаку та в кінці покладіть вершкове масло.
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