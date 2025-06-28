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Літня вечеря за 20 хвилин: курка з часниковими стрілками - просто й смачно

Смачні часникові стрілки з куркою, які сподобається кожному (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Часникові стрілки - це не лише зелена частина рослини, а й смачний та корисний інгредієнт для сезонних страв. У поєднанні з куркою вони утворюють повноцінну страву, багату білком та вітамінами.

РБК-Україна повідомляє, як приготувати часникові стрілки на вечерю або обід в літній період.

Часникові стрілки куркою в соєвому соусі

Інгредієнти:

  • часникові стрілки
  • куряче філе - 1 половина
  • соєвий соус - 2 ст. ложки
  • діжонська гірчиця - 1 ст.л
  • чорний мелений перець до смаку
  • болгарський перець - 1 шт.
  • цибуля - 1 шт.
  • олія для смаження - 4-5 ст.
  • сіль та перець - до смаку
  • вершкове масло - 50 г

Легкий спосіб приготування

Спершу потрібно нарізати куряче філе та замаринувати у соєвому соусі з гірчицею та перцем. Після цього наріжте перець, цибулю та часникові стрілки.

Відваріть стрілки, коли вони закиплять, то готуйте ще 2-3 хвилини. На пательню викладіть куряче філе та смажте поки не випариться зайва волога, тоді додайте цибулю, перець та смажте 3 хвилини.

Після цього додайте часникові стрілки та смажте ще 8-10 хвилин. Сіль та перець до смаку та в кінці покладіть вершкове масло.

Часникові стрілки з куркою (фото: кадр з відео)

 

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