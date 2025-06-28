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Летний ужин за 20 минут: курица с чесночными стрелками - просто и вкусно

Вкусные чесночные стрелки с курицей, которые понравится каждому (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Чесночные стрелки - это не только зеленая часть растения, но и вкусный и полезный ингредиент для сезонных блюд. В сочетании с курицей они образуют полноценное блюдо, богатое белком и витаминами.

РБК-Украина сообщает, как приготовить чесночные стрелки на ужин или обед в летний период.

Чесночные стрелки курицей в соевом соусе

Ингредиенты:

  • чесночные стрелки
  • куриное филе - 1 половина
  • соевый соус - 2 ст. ложки
  • дижонская горчица - 1 ст.л
  • черный молотый перец по вкусу
  • болгарский перец - 1 шт.
  • лук - 1 шт.
  • масло для жарки - 4-5 ст.
  • соль и перец - по вкусу
  • сливочное масло - 50 г

Легкий способ приготовления

Сначала нужно нарезать куриное филе и замариновать в соевом соусе с горчицей и перцем. После этого нарежьте перец, лук и чесночные стрелки.

Отварите стрелки, когда они закипят, то готовьте еще 2-3 минуты. На сковороду выложите куриное филе и жарьте пока не испарится лишняя влага, тогда добавьте лук, перец и жарьте 3 минуты.

После этого добавьте чесночные стрелки и жарьте еще 8-10 минут. Соль и перец по вкусу и в конце положите сливочное масло.

Чесночные стрелки с курицей (фото: кадр из видео)

 

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