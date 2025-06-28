Летний ужин за 20 минут: курица с чесночными стрелками - просто и вкусно

Чесночные стрелки - это не только зеленая часть растения, но и вкусный и полезный ингредиент для сезонных блюд. В сочетании с курицей они образуют полноценное блюдо, богатое белком и витаминами.
РБК-Украина сообщает, как приготовить чесночные стрелки на ужин или обед в летний период.
Ингредиенты:
Легкий способ приготовления
Сначала нужно нарезать куриное филе и замариновать в соевом соусе с горчицей и перцем. После этого нарежьте перец, лук и чесночные стрелки.
Отварите стрелки, когда они закипят, то готовьте еще 2-3 минуты. На сковороду выложите куриное филе и жарьте пока не испарится лишняя влага, тогда добавьте лук, перец и жарьте 3 минуты.
После этого добавьте чесночные стрелки и жарьте еще 8-10 минут. Соль и перец по вкусу и в конце положите сливочное масло.
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