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Летняя жара продлится осенью и зимой? В ООН предупредили об опасных явлениях

06:51 04.09.2026 Пт
1 мин
Явление может стать самым мощным не менее тысячи лет
aimg Екатерина Коваль
Летняя жара продлится осенью и зимой? В ООН предупредили об опасных явлениях Фото: последствия Эль-Ниньо могут быть актуальными и в 2027 году (Getty Images)
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Климатическое явление Эль-Ниньо стремительно усиливается и почти наверняка приведет к новым температурным рекордам. По оценкам Всемирной метеорологической организации, оно может стать мощным по меньшей мере за последнюю тысячу лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ООН.

"Эль-Ниньо увеличивается прямо на наших глазах", - заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, добавив, что планета оказалась в "неизведанных водах", которые продолжают нагреваться.

По данным ВМО, температура океана в зоне формирования явления уже на 2,6°C превышает средний показатель за 30 лет, а к ноябрю аномалия может достигнуть около 4°C.

Явление предположительно будет продолжаться до февраля 2027 года, а его последствия - засухи, наводнения и экстремальная жара - будут ощущаться еще долго в 2027-м.

Последствия уже ощутимы по всему миру – от лесных пожаров в Индонезии до ослабления муссонов в Индии. Всемирная продовольственная программа предупреждала, что из-за Эль-Ниньо около 50 миллионов человек могут оказаться в условиях острого голода.

РБК-Украина писало, как волны жары и дефицит влаги повлияли на урожай и посевную - погодные контрасты и температурные качели сказались и на созревании поздних культур, и на подготовке к севу озимых.

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