Літня спека повертається, але місцями прогримлять грози: що буде з погодою сьогодні

Якою буде погода в Україні

За прогнозом синоптиків, сьогодні по всій території країни очікується мінлива хмарність.

Без опадів буде у більшості областей. Водночас у північних, східних регіонах та в Криму вдень місцями можливі невеликий короткочасний дощ і гроза.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря становитиме:

вночі +15...+20 градусів;

вдень +24...+29 градусів;

на південному заході країни до +32 градусів.

Фото: якою буде погода в Україні 25 червня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У столиці сьогодні також прогнозують мінливу хмарність.

Вночі буде без опадів, а вдень місцями можливий невеликий короткочасний дощ.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура по Київській області:

вночі +15...+20 градусів;

вдень +24...+29 градусів.

У Києві вночі очікується +18...+20 градусів, вдень повітря прогріється до +26...+28 градусів.