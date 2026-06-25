Літня спека повертається, але місцями прогримлять грози: що буде з погодою сьогодні

Сьогодні, 25 червня, у більшості областей України опадів не очікується, однак у частині регіонів вдень можливі короткочасні дощі та грози.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За прогнозом синоптиків, сьогодні по всій території країни очікується мінлива хмарність.
Без опадів буде у більшості областей. Водночас у північних, східних регіонах та в Криму вдень місцями можливі невеликий короткочасний дощ і гроза.
Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.
Температура повітря становитиме:
Фото: якою буде погода в Україні 25 червня (інфографіка РБК-Україна)
У столиці сьогодні також прогнозують мінливу хмарність.
Вночі буде без опадів, а вдень місцями можливий невеликий короткочасний дощ.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура по Київській області:
У Києві вночі очікується +18...+20 градусів, вдень повітря прогріється до +26...+28 градусів.
Раніше синоптик Укргідрометцентру Іван Семиліт розповів, яких максимальних температур очікувати в Україні найближчими днями.
РБК-Україна також писало про те, як глобальні кліматичні зміни впливають на нашу країну.
Крім того, в Укргідрометцентрі пояснили, як насправді працюють синоптики і як створюються прогнози погоди.