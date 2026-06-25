Летняя жара возвращается, но местами прогремят грозы: что будет с погодой сегодня

Какая будет погода в Украине

По прогнозу синоптиков, сегодня на всей территории страны ожидается переменная облачность.

Без существенных осадков будет в большинстве областей. В северных, восточных регионах и Крыму днем местами возможны небольшой кратковременный дождь и гроза .

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха будет составлять:

ночью +15...+20 градусов;

днем +24...+29 градусов;

на юго-западе страны до +32 градусов.

Фото: какой будет погода в Украине 25 июня (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В столице сегодня также прогнозируют переменную облачность.

Ночью без осадков, а днем местами возможен небольшой кратковременный дождь.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура по Киевской области:

ночью +15...+20 градусов;

днем +24...+29 градусов.

В Киеве ночью ожидается +18...+20 градусов, днем воздух прогреется до +26...+28 градусов.