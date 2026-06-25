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Літня спека повертається, але місцями прогримлять грози: що буде з погодою сьогодні

07:00 25.06.2026 Чт
2 хв
В яких регіонах дощитиме?
aimg Ірина Глухова
Літня спека повертається, але місцями прогримлять грози: що буде з погодою сьогодні Фото: синоптики дали прогноз погоди на 25 червня (Getty Images)
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Сьогодні, 25 червня, у більшості областей України опадів не очікується, однак у частині регіонів вдень можливі короткочасні дощі та грози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода в Україні

За прогнозом синоптиків, сьогодні по всій території країни очікується мінлива хмарність.

Без опадів буде у більшості областей. Водночас у північних, східних регіонах та в Криму вдень місцями можливі невеликий короткочасний дощ і гроза.

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Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря становитиме:

  • вночі +15...+20 градусів;
  • вдень +24...+29 градусів;
  • на південному заході країни до +32 градусів.

Літня спека повертається, але місцями прогримлять грози: що буде з погодою сьогодні

Фото: якою буде погода в Україні 25 червня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У столиці сьогодні також прогнозують мінливу хмарність.

Вночі буде без опадів, а вдень місцями можливий невеликий короткочасний дощ.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура по Київській області:

  • вночі +15...+20 градусів;
  • вдень +24...+29 градусів.

У Києві вночі очікується +18...+20 градусів, вдень повітря прогріється до +26...+28 градусів.

Раніше синоптик Укргідрометцентру Іван Семиліт розповів, яких максимальних температур очікувати в Україні найближчими днями.

РБК-Україна також писало про те, як глобальні кліматичні зміни впливають на нашу країну.

Крім того, в Укргідрометцентрі пояснили, як насправді працюють синоптики і як створюються прогнози погоди.

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Гідрометцентр Погода в Україні Екологія Погода в Києві
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