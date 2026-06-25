Літня спека повертається, але місцями прогримлять грози: що буде з погодою сьогодні

Стихія не застане зненацька! Слідкуй за змінами погоди з РБК-Україна у Google

Сьогодні, 25 червня, у більшості областей України опадів не очікується, однак у частині регіонів вдень можливі короткочасні дощі та грози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.