Летняя жара возвращается, но местами прогремят грозы: что будет с погодой сегодня

Стихия не застанет врасплох! Следи за изменениями погоды с РБК-Украина в Google

Сегодня, 25 июня, в большинстве областей Украины осадков не ожидается, однако в части регионов днем возможны кратковременные дожди и грозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .