Летняя жара возвращается, но местами прогремят грозы: что будет с погодой сегодня
Сегодня, 25 июня, в большинстве областей Украины осадков не ожидается, однако в части регионов днем возможны кратковременные дожди и грозы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .
Какая будет погода в Украине
По прогнозу синоптиков, сегодня на всей территории страны ожидается переменная облачность.
Без существенных осадков будет в большинстве областей. В северных, восточных регионах и Крыму днем местами возможны небольшой кратковременный дождь и гроза .
Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха будет составлять:
- ночью +15...+20 градусов;
- днем +24...+29 градусов;
- на юго-западе страны до +32 градусов.
Фото: какой будет погода в Украине 25 июня (инфографика РБК-Украина)
Погода в Киеве
В столице сегодня также прогнозируют переменную облачность.
Ночью без осадков, а днем местами возможен небольшой кратковременный дождь.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура по Киевской области:
- ночью +15...+20 градусов;
- днем +24...+29 градусов.
В Киеве ночью ожидается +18...+20 градусов, днем воздух прогреется до +26...+28 градусов.
Ранее синоптик Укргидрометцентра Иван Семилит рассказал, каких максимальных температур ожидать в Украине в ближайшие дни.
РБК-Украина также писала о том, как глобальные климатические изменения влияют на нашу страну.
Кроме того, в Укргидрометцентре объяснили, как действительно работают синоптики и как создаются прогнозы погоды.