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Летняя жара возвращается, но местами прогремят грозы: что будет с погодой сегодня

07:00 25.06.2026 Чт
2 мин
В каких регионах будет дождь?
aimg Ирина Глухова
Летняя жара возвращается, но местами прогремят грозы: что будет с погодой сегодня Фото: синоптики дали прогноз погоды на 25 июня (Getty Images)
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Сегодня, 25 июня, в большинстве областей Украины осадков не ожидается, однако в части регионов днем возможны кратковременные дожди и грозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Какая будет погода в Украине

По прогнозу синоптиков, сегодня на всей территории страны ожидается переменная облачность.

Без существенных осадков будет в большинстве областей. В северных, восточных регионах и Крыму днем местами возможны небольшой кратковременный дождь и гроза .

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Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха будет составлять:

  • ночью +15...+20 градусов;
  • днем +24...+29 градусов;
  • на юго-западе страны до +32 градусов.

Летняя жара возвращается, но местами прогремят грозы: что будет с погодой сегодня

Фото: какой будет погода в Украине 25 июня (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В столице сегодня также прогнозируют переменную облачность.

Ночью без осадков, а днем местами возможен небольшой кратковременный дождь.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура по Киевской области:

  • ночью +15...+20 градусов;
  • днем +24...+29 градусов.

В Киеве ночью ожидается +18...+20 градусов, днем воздух прогреется до +26...+28 градусов.

Ранее синоптик Укргидрометцентра Иван Семилит рассказал, каких максимальных температур ожидать в Украине в ближайшие дни.

РБК-Украина также писала о том, как глобальные климатические изменения влияют на нашу страну.

Кроме того, в Укргидрометцентре объяснили, как действительно работают синоптики и как создаются прогнозы погоды.

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