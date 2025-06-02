Літня робота для дітей: що повинні знати батьки та роботодавці
Під час працевлаштування підлітків на канікули, роботодавці мають дотримуватись спеціального порядку. Це - не лише питання законності, а й відповідальності за безпеку та добробут молоді.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Головне управління Пенсійного фонду України (ПФУ) у Луганській області.
У ПФУ наголошують, що у зв’язку з початком літніх канікул роботодавцям слід пам’ятати, що працевлаштування неповнолітніх (осіб до 18 років) в Україні має низку обмежень і гарантій. Їх мета - захистити здоров’я, безпеку та права молоді. Відповідні норми закріплені в Законі України "Про охорону праці" та Кодексі законів про працю (КЗпП).
Медогляд і вік
Неповнолітніх приймають на роботу лише після попереднього медогляду. Працювати дозволено з 16 років, але з 15 років це можливо за згодою одного з батьків.
Крім того, учні з 14 років можуть виконувати легку роботу у вільний від навчання час, також зі згоди батьків.
Робочий час
Підлітки 14-15 років мають працювати не більше 24 годин на тиждень. Для дітей 16-17 років дозволено працювати до 36 годин на тиждень, які мають бути рівномірно розподілені.
Час на вантажні роботи не повинен перевищувати 1/3 робочого часу. В Україні діють граничні норми вантажів, затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я № 59 від 22 березня 1996 року:
Короткочасна робота (до 1 години на день) для хлопців та дівчат:
- 14 років - 5 та 2,5 кг відповідно;
- 15 років - 12 та 6 кг відповідно
- 16 років - 14 та 7 кг відповідно;
- 17 років - 16 та 8 кг відповідно.
При довготривалій роботі для хлопців та дівчат:
- 15 років - 8,4 та 4,2 кг відповідно;
- 16 років - 11,2 та 5,6 кг відповідно;
- 17 років - 12,6 та 6,3 кг відповідно.
Заборонено залучати неповнолітніх до:
- важких, шкідливих і небезпечних робіт;
- підземних робіт;
- нічних, надурочних і вихідних змін;
- підіймання і переміщення вантажів, що перевищують встановлені норми.
Зарплата, відпустка, звільнення
Зарплата виплачується як для дорослих - у повному обсязі, навіть при скороченому графіку. Також для неповнолітніх передбачена щорічна відпустка тривалістю 31 день, у зручний час, навіть у перший рік роботи.
Звільнення неповнолітніх можливе лише з дозволу комісії у справах неповнолітніх, і тільки у виняткових випадках.
Випробувальний термін для молоді не встановлюється, однак на час воєнного стану ця норма тимчасово скасована.
Раніше РБК-Україна писало, що закон чітко регулює працевлаштування неповнолітніх, щоб захистити дітей від експлуатації. Дітям заборонено працювати вночі, понаднормово, на шкідливих чи важких роботах. Вони мають право на скорочений робочий день, повноцінну оплату праці та щорічну відпустку. Для роботодавців діють квоти на працевлаштування молоді.
Також ми розповідали, що в Україні існує перелік робіт, на яких заборонено працювати неповнолітніх.
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