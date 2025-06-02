Летняя работа для детей: что должны знать родители и работодатели

При трудоустройстве подростков на каникулы, работодатели должны придерживаться специального порядка. Это - не только вопрос законности, но и ответственности за безопасность и благополучие молодежи.

В ПФУ отмечают, что в связи с началом летних каникул работодателям следует помнить, что трудоустройство несовершеннолетних (лиц до 18 лет) в Украине имеет ряд ограничений и гарантий. Их цель - защитить здоровье, безопасность и права молодежи. Соответствующие нормы закреплены в Законе Украины "Об охране труда" и Кодексе законов о труде (КЗоТ).

Медосмотр и возраст

Несовершеннолетних принимают на работу только после предварительного медосмотра. Работать разрешено с 16 лет, но с 15 лет это возможно с согласия одного из родителей.

Кроме того, ученики с 14 лет могут выполнять легкую работу в свободное от учебы время, также с согласия родителей.

Рабочее время

Подростки 14-15 лет должны работать не более 24 часов в неделю. Для детей 16-17 лет разрешено работать до 36 часов в неделю, которые должны быть равномерно распределены.

Время на грузовые работы не должно превышать 1/3 рабочего времени. В Украине действуют предельные нормы грузов, утвержденные приказом Министерства здравоохранения № 59 от 22 марта 1996 года:

Кратковременная работа (до 1 часа в день) для юношей и девушек:

14 лет - 5 и 2,5 кг соответственно;

15 лет - 12 и 6 кг соответственно

16 лет - 14 и 7 кг соответственно;

17 лет - 16 и 8 кг соответственно.

При длительной работе для юношей и девушек:

15 лет - 8,4 и 4,2 кг соответственно;

16 лет - 11,2 и 5,6 кг соответственно;

17 лет - 12,6 и 6,3 кг соответственно.

Запрещено привлекать несовершеннолетних к:

тяжелым, вредным и опасным работам;

подземным работам;

ночным, сверхурочным и выходным сменам;

подъему и перемещению грузов, превышающих установленные нормы.

Зарплата, отпуск, увольнение

Зарплата выплачивается как для взрослых - в полном объеме, даже при сокращенном графике. Также для несовершеннолетних предусмотрен ежегодный отпуск продолжительностью 31 день, в удобное время, даже в первый год работы.

Увольнение несовершеннолетних возможно только с разрешения комиссии по делам несовершеннолетних, и только в исключительных случаях.

Испытательный срок для молодежи не устанавливается, однако на время военного положения эта норма временно отменена.