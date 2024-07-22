Літня Олімпіада-2024: розклад змагань та коли дивитися виступи українців

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Олімпійські ігри-2024. Де та коли дивитися

Лічені дні залишаються до головної спортивної події цього року. З 26 липня до 11 серпня 2024 увага мільйонів глядачів буде прикута до подій ХХХІІІ Олімпійських ігор, які зберуть понад 10,5 тисяч спортсменів. Атлети змагатимуться у 32 видах спорту за 329 комплектів нагород.

Олімпіада традиційно почнеться з церемонії відкриття. Грандіозне дійство відбудеться 26 липня вздовж річки Сена у Парижі. Однак програма змагань стартує ще до офіційного відкриття - 24 липня.

Спостерігати за Іграми можна буде в онлайні та на ТБ. В Україні офіційним транслятором стало "Суспільне".

У цифровому мовленні T2 турніри показуватимуть регіональні телеканали "Суспільного" та канал "Суспільне Спорт". Також трансляції будуть доступні на вебсайті "Суспільне Спорт" та на "Радіо Промінь".

Розклад Олімпіади по днях: програма змагань українських спортсменів

Перша важлива подія для української збірної на Олімпіаді відбудеться ще до офіційного відкриття Ігор. Це буде футбольний матч у відбірковій групі В між збірними України та Іраку.

Загалом України представлятимуть 140 спортсменів у 26 видах змагань. Нижче наводимо розклад турнірів, у яких будуть виборювати нагороди наші атлети.

24 липня о 20:00. Футбол. Україна – Ірак

Також цього дня заплановані футбольні турніри в групах С та А між збірними інших країн та відбіркові змагання з регбі-7.

26 липня о 21:00. Офіційний старт ХХХІІІ Олімпійських ігор

Вперше в історії церемонія відкриття відбудеться не на стадіоні. Делегації спортсменів від кожної країни пропливатимуть на човнах по річці Сена вздовж трибун для глядачів, які встановлять на березі. Ігри урочисто відкриє президент Франції Еммануель Макрон.

Пряма трансляція на "Суспільному" почнеться" о 20:00.

27 липня

12:00. Стрибки у воду: 3 м, синхрон, жінки, фінал

16:30. Спортивна гімнастика: кваліфікація, чоловіки

18:00. Футбол: Україна – Марокко

20:50. Фехтування: жінки, шпага (потенційно за результатом кваліфікації)

Українські спортсменки змагатимуться цього дня в синхронних стрибках з 3-метрового трампліна. Кваліфікаційний відбір у спортивній гімнастиці визначить подальший змагальний шлях для наших гімнастів-чоловіків.

Українська збірна з футболу зіграє другий матч у групі В із Марокко. Також відбудуться медальні турніри з фехтування, куди потенційно можуть потрапити українські фехтувальниці.

28 липня, 13:00. Стрільба: 10 м, жінки (потенційно за результатом кваліфікації)

Україну представлятиме олімпійська чемпіонка Ігор у Лондоні Олена Костевич. Кваліфікація у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 м відбудеться у суботу, 27 липня, а наступного дня, 28 липня, Костевич може стати учасницею фінального змагання.

29 липня

12:00. Стрибки у воду: 10 м, синхрон, чоловіки

17:00. Дзюдо: 57 кг (потенційна участь у фіналі)

18:30. Спортивна гімнастика: команда, фінал (потенційно)

20:00. Фехтування: жінки, шабля (потенційна участь у фіналі)

Цього дня українці виступатимуть у фіналі стрибків у воду з 10-метрової вежі.

Наступне у програмі фінальне командне багатоборство у чоловічій спортивній гімнастиці, куди Україна має попередньо кваліфікуватися.

29 липня також змагатимуться призерки минулих Олімпіад – дзюдоїстка Дар'я Білодід та фехтувальниця Ольга Харлан. Українки мають пройти кваліфікаційні етапи, що відбудуться впродовж дня.

30 липня

10:30. Стрільба: команда, 10 м, пістолет (потенційно)

14:30. Фехтування: жінки, шпага, команда

18:30. Футбол: Україна – Аргентина

21:30. Вечірня сесія плавання (потенційно)

Футбольна збірна України завершить виступ на груповому етапі Олімпіади-2024 матчем проти Аргентини. У разі проходження кваліфікації цього дня можуть відбутися виступи українців у стрільбі з пістолета (команда). Крім того, потенційно можливий виступ у фіналі вечірньої сесії з плавання медаліста Ігор у Токіо Михайла Романчука. Також жіноча команда у шпазі розпочне виступи з 1/4 фіналу о 14:30.

31 липня

12:00. Стрибки у воду: 10 м, жінки, синхрон

13:14. Академічне веслування: жіноча четвірка парна, фінал

18:30. Спортивна гімнастика: чоловіки, особисте багатоборство

Українки змагатимуться у синхронних стрибках у воду, а також потенційно можлива участь наших атлеток фіналах з академічного веслування і в чоловічому багатоборстві зі спортивної гімнастики.

1 серпня

10:20. Легка атлетика: спортивна ходьба, жінки

17:00. Дзюдо: 78 кг, жінки (потенційна участь у фіналі)

21:30. Вечірня сесія плавання

У разі проходження кваліфікації можлива участь українських плавців у фіналі на 200-м на спині (Олександр Желтяков) та півфіналі на 50-м вільним стилем (Владислав Бухов).

Цього дня розпочнеться змагальна програма легкої атлетики – перші фіналі у спортивній ходьбі. А у дзюдо змагатиметься призерка чемпіонату світу Єлизавета Литвиненко.

2 серпня

10:30. Стрільба з лука, змішана команда

11:10. Ранкова сесія легкої атлетики: стрибки у висоту, метання молота

16:00 або 22:00. Футбол, чвертьфінал

21:30. Плавання: 50 м (потенційно)

Кваліфікація у легкій атлетиці за участю рекордсменки зі стрибків у висоту Ярослави Магучіх. Також у цей день українські лучники змагатимуться в команді, а Владислав Бухов потенційно може стартувати у фіналі 50-метрівки вільним стилем.

Українська збірна з футболу може зіграти свій матч 1/4 фіналу, якщо пройде груповий етап у попередні дні.

3 серпня

14:00. Фехтування: шабля, жінки, команда

21:20. Легка атлетика: потрійний стрибок (потенційна участь у фіналі)

Команда фехтувальниць у жіночій шаблі боротиметься за медаль Олімпіади-2024. Початок кваліфікації о 14:00, а фінальний блок стартує о 20:00.

Марина Бех-Романчук кваліфікуватиметься у потрійному стрибку. Змагання стартують о 19:15 за Києвом, а фінал заплановано на 21:20.

4 серпня

19:36. Плавання: 1500 м (потенційно)

20:50. Легка атлетика: стрибки у висоту, жінки, фінал (потенційно)

21:30. Легка атлетика: метання молота, чоловіки, фінал (потенційно)

Відбудеться фінал жіночих стрибків у висоту, куди можуть відібратися 3 українки, включно з Ярославою Магучіх.

Також 4 серпня у фіналі з метання молота потенційно може змагатися Михайло Кохан, а Михайло Романчук може дістатися фіналу у плаванні на дистанції 1500 м вільним стилем.

5 серпня

12:45. Спортивна гімнастика: фінали

Останній день змагань у спортивній гімнастиці відзначиться фіналами у чоловіків у вправах на паралельних брусах та на перекладині.

6 серпня

19:15. Боротьба: жінки до 50 кг та до 68 кг

У перший день фіналів у боротьбі можуть змагатися українки Тетяна Ріжко (вагова категорія до 68 кг) та Оксана Лівач (вагова категорія до 50 кг). У вечірній сесії можуть відбутися півфінал Лівач, а також вирішальні сутички Ріжко.

7 серпня

08:30. Легка атлетика: спортивна ходьба, команда

11:05. Легка атлетика: стрибки у висоту, чоловіки, кваліфікація

19:15. Боротьба: жінки до 50 кг, греко-римська до 67 кг та 87 кг

23:51. Бокс: 80 кг, фінал (потенційно)

Три українські стрибуни у висоту боротимуться за вихід до фіналу, а розпочнеться цей день з фіналу у командному марафоні зі спортивної ходьби. У вечірній сесії за вихід до фіналів потенційно боротимуться медалісти минулої Олімпіади вТокіо Жан Беленюк та Парвіз Насібов – греко-римська боротьба.

8 серпня

14:20. Веслування на байдарках та каное: фінали

16:00. Важка атлетика: жінки, 59 кг

19:15. Боротьба: греко-римська до 67 кг та 87 кг, жінки до 57 кг

21:25. Легка атлетика: метання списа (потенційно)

Українська важкоатлетка Каміла Конотоп змагатиметься за медаль Олімпіади-2024 у ваговій категорії до 59 кг. 8 серпня пройдуть перші фінали у веслуванні на байдарках та каное (зокрема, Людмила Лузан та Анастасія Рибачок змагатимуться в двійці). А у боротьбі свої виступи можуть завершувати фіналами Беленюк та Насібов.

9 серпня

11:00. Художня гімнастика: багатоборство, фінал

13:40. Веслування на байдарках та каное: фінали

17:00. Кваліфікація у брейкінгу та фінали, жінки

19:15. Боротьба: жінки до 57 кг та 62 кг

10 серпня

15:00. Художня гімнастика: команда, фінал (потенційно після кваліфікації)

17:00. Кваліфікація у брейкінгу та фінали, чоловіки

19:15. Боротьба: жінки до 62 кг

20:10. Легка атлетика: стрибки у висоту, чоловіки, фінал (потенційно)

20:30. Артистичне плавання: дует, довільна програма

11 серпня

22:00. Церемонія закриття

Літні Олімпійські ігри-2024 завершаться у неділю, 11 серпня, грандіозною подією на "Стад де Франс" у Парижі.

При підготовці матеріалу використовувалися: розклад змагань з офіційного сайту Олімпійських ігор у Парижі, дані НОК України, публікації "Суспільне Спорт".