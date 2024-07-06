Літня Олімпіада-2024. Які види спорту будуть на Іграх у Парижі

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Понад 300 медалей для переможців. Програма Ігор-2024

Менш як місяць лишається до старту головної спортивної події цього року – XXXIII літніх Олімпійських ігор. З 26 липня до 11 серпня Франція прийматиме спортсменів та вболівальників із різних куточків світу.

На Олімпіаді-2024 розіграють 329 наборів медалей. Всього буде 48 видів змагань у 32 спортивних дисциплінах.

До 28 основних видів спорту додано ще 4: брейкінг (брейк-данс); скейтбординг; спортивне скелелазіння; серфінг.

Брейк-данс потрапив у програму змагань вперше за історію Олімпійських ігор. Серфінг, скейтбординг та скелелазіння дебютували в Токіо у 2021.

Додаткові спортивні дисципліни в оргкомітеті Ігор характеризують як більш молодіжні.

Фото: Франція приймає Олімпіаду-2024 (Getty Images)

Крім того, інновацією Олімпіади в Парижі є гендерна збалансованість – кількість чоловік і жінок серед спортсменів буде рівною.

Всі види спорту на Олімпіаді в Парижі

Академічне веслування

Програма веслування включає загалом 14 змагань, по сім для чоловіків і жінок в однакових класах човнів. Зокрема це будуть одиночні, парні заїзди, а також заїзди у двійках, четвірках та вісімках.

Бадмінтон

Баскетбол

Змагання з цього виду спорту відбудуться у двох дисциплінах: баскетбол, баскетбол 3×3.

Бокс

–

Брейк-данс

Дебютний вид спорту на Олімпіаді-2024 та перша танцювальна дисципліна в історії літніх Ігор. Змагання пройдуть

Боротьба

Велоспорт

У програмі зазначені змагання BMX, BMX-фрістайл, трекові гонки, маунтінбайк, шосейні гонки. Вони триватимуть з 27 липня до 11 серпня на 4 майданчиках. Всього буде розіграно 22 комплекти медалей.

Водні види спорту

Включають артистичне плавання, водне поло, плавання, стрибки у воду.

Волейбол

–

Гандбол

Гольф

Веслування на каное

Гімнастика

Дзюдо

Двобої у 7 вагових категоріях для кожної статі міг зареєструвати максимум чотирнадцять дзюдоїстів, по сім для чоловіків і жінок у кожній ваговій категорії. Серед атлетів розіграють 15 наборів медалей.

Кінний спорт

Легка атлетика

з переліку дисциплін буде виключена чоловіча шосейна спортивна ходьба на 50 км, а на заміну їй прийде змішана (за участі чоловіків та жінок) дисципліна спортивної ходьби.

Настільний теніс

Вітрильний спорт

Регбі-7

Серфінг

Скейтбординг

Сучасне п'ятиборство

Спортивне скелелазіння

комбінований боулдерінг і швидкість.

Стрільба

Стрільба з лука

Теніс

Тріатлон

та у

Тхеквондо

Важка атлетика

Фехтування

Футбол

Хокей на траві

Змагання відбудуться з 27 липня по 9 серпня 2024 у передмісті Парижа Коломбі на стадіоні "Ів дю Мануар". 12 жіночих та чоловічих команд у двох групах поборються за круговою системою. Після цього пройдуть матчі плей-офф, починаючи з чвертьфіналу і закінчуючи фіналом та матчем за бронзові медалі.

Фото: на Олімпіаді в Парижі відбудуться змагання з 32 видів спорту (x.com/Paris2024)

В яких змаганнях буде представлена Україна

Повний список учасників від України на Олімпіаді в Парижі ще формується. За даними Національного олімпійського комітету (НОК) України на 2 липня 2024, ліцензії на XXXIII Ігри у Франції отримали 138 спортсменів. Найбільше – у дисциплінах "футбол" (18) та "легка атлетика" (24).

Відомо, що українці братимуть участь у змаганнях з 27 видів спорту: бадмінтон бокс, греко-римська боротьба, жіноча боротьба, вільна боротьба, брейкінг, важка атлетика, велосипедний спорт (шосе, маунтенбайк), веслування академічне, на байдарках і каное, веслувальний слалом, спортивна та художня гімнастика, дзюдо, легка атлетика, плавання, плавання синхронне, стрибки у воду, стрільба з лука, кульова стрільба, стендова стрільба, сучасне п'ятиборство, фехтування, футбол, настільний теніс, теніс.

У прогнозах напередодні Олімпіади збірній України пророкують 14 місце з 17 медалями.

Аналітики Gracenote за місяць до змагань припустили, що українські атлети здобудуть 2 золоті, 5 срібні та 10 бронзових медалей.

Фаворитом майбутніх Ігор може стати США зі 123 медалями. На другому місці – Китай (87), на третьому – Велика Британія (62). Франції пророкують 56 нагород і 4-те місце в медальному заліку. За країною-господаркою Олімпіади на 5-й позиції прогнозу перебуває Австралія з 48 медалями.

При підготовці матеріалу використовувалися наступні джерела: офіційний портал Олімпійських ігор у Франції, Wikipedia, прогноз Gracenote на 26 червня 2024, дані порталу НОК України.