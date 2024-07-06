Летняя Олимпиада-2024. Какие виды спорта будут на Играх в Париже

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Более 300 медалей для победителей. Программа Игр-2024

Менее месяца остается до старта главного спортивного события этого года - XXXIII летних Олимпийских игр. С 26 июля по 11 августа Франция будет принимать спортсменов и болельщиков из разных уголков мира.

На Олимпиаде-2024 разыграют 329 наборов медалей. Всего будет 48 видов соревнований в 32 спортивных дисциплинах.

К 28 основным видам спорта добавлено еще 4: брейкинг (брейк-данс); скейтбординг; спортивное скалолазание; серфинг.

Брейк-данс попал в программу соревнований впервые в истории Олимпийских игр. Серфинг, скейтбординг и скалолазание дебютировали в Токио в 2021 году.

Дополнительные спортивные дисциплины в оргкомитете Игр характеризуют как более "молодежные".

Фото: Франция принимает Олимпиаду-2024 (Getty Images)

Кроме того, инновацией Олимпиады в Париже стала гендерная сбалансированность – количество мужчин и женщин среди спортсменов будет равным.

Все виды спорта на Олимпиаде в Париже

Академическая гребля

Соревнования состоятся с 27 июля по 3 августа на Национальном олимпийском морском стадионе Иль-де-Франс в Вер-сюр-Марне. Программа гребли включает в общей сложности 14 соревнований, по семь для мужчин и женщин в одинаковых классах лодок. В частности, это будут одиночные, парные заезды, а также заезды в двойках, четверках и восьмерках.

Бадминтон

Турниры по бадминтону запланированы на 27 июля – 5 августа на арене Porte de la Chapelle. Всего 172 бадминтониста с равным количеством женщин и мужчин будут соревноваться за 5 наборов медалей.

Баскетбол

Соревнования по этому виду спорта состоятся с 27 июля по 11 августа 2024 в двух дисциплинах: баскетбол, баскетбол 3×3.

Отборочные матчи по баскетболу 5 на 5 состоятся на стадионе Пьера Моруа в Лилле, а финальная фаза пройдет в Accor Arena в Париже. Соревнования 3x3 будут проходить на Place de la Concorde (площадь Согласия в Париже). От каждой страны могут быть представлены команды женщин и мужчин по 12 человек.

Бокс

Соревнования запланированы с 27 июля по 10 августа. Отборочные поединки будут проходить на Arena Paris Nord в Вильпенте, а медальные (полуфиналы и финалы) – на знаменитом стадионе Roland Garros. В боксерской программе будет 7 весовых категорий для мужчин (на одну уменьшено количество категорий по сравнению с прошлыми Играми) и 6 для женщин (добавлена ​​1 категория 50 кг).

Брейк-данс

Дебютный вид спорта на Олимпиаде-2024 и первая танцевальная дисциплина в истории летних Игр. Соревнования пройдут с 9 по 10 августа на площади Согласия в столице Франции. Команды B-boys и B-girls от каждой страны могут включать до 4 человек (по 2 каждого пола).

Борьба

Соревнования по борьбе пройдут с 5 по 11 августа в Grand Palais Ephemere на Марсовом поле. Ожидается, что на этих Играх сразятся 288 борцов в 18 различных весовых категориях. Мужчины встретятся в поединках в вольной и греко-римской борьбе, тогда как женщины будут участвовать только в вольной борьбе за 18 медалей.

Велоспорт

В программе указаны соревнования BMX, BMX-фристайл, трековые гонки, маунтинбайк, шоссейные гонки. Они продлятся с 27 июля по 11 августа на 4 площадках. Всего будет разыграно 22 комплекта медалей.

Водные виды спорта

Включают артистическое плавание, водное поло, плавание, прыжки в воду. Соревнования по артистическому плаванию запланированы на 5-10 августа в Парижском центре водных видов спорта. Будет разыграно по комплекту медалей для женщин и мужчин. В прыжках в воду (27 июля – 11 августа) разыграют 8 комплектов в синхронных и индивидуальных зачетах. Турниры по водному поло состоятся 27 июля – 11 августа. Будет разыгран по комплекту медалей для мужских и женских команд. 27 соревнований за медали будет в плавании в бассейне (эстафеты, марафон, свободный стиль, баттерфляй, брасс, индивидуальное комплексное плавание).

Волейбол

Турниры запланированы на период с 27 июля по 11 августа 2024. В соревнованиях примут участие 24 волейбольные команды и 48 команд по пляжному волейболу. Игры по волейболу в помещении состоятся на Paris Expo Porte de Versailles, а турнир по пляжному волейболу – на стадионе Эйфелева башня на Марсовом поле.

Гандбол

Соревнования состоятся с 25 июля по 11 августа 2024. Отборочные матчи будет принимать South Paris Arena 6, а финальная фаза состоится на стадионе Pierre Mauroy в Лилле.12 команд в двух группах сразятся между собой по круговой системе, после чего пройдут матчи на выбывание, начиная с четвертьфинала и завершатся финалом и матчем за бронзу.

Гольф

В турнирах по гольфу на Le Golf National в Гиянкуре примут участие 120 игроков (по 60 каждого пола). Гольфисты сыграют в трех раундах и финале четырехдневного индивидуального турнира по страк-плею на 72 лунки. Мужской турнир состоится 1-4 августа, а женский – 7-10 августа.

Гребля на каноэ

Соревнования по гребле на каноэ будут проходить в двух основных дисциплинах: гребли на каноэ (с 27 июля по 5 августа) и спринт на каноэ (с 6 по 10 августа) на Национальном олимпийском морском стадионе Иль-де-Франс в Вер-сюр-Марне. Будет разыграно 16 комплектов наград.

Гимнастика

Соревнования запланированы в трех категориях: спортивная гимнастика, художественная гимнастика и прыжки на батуте. Турнир по художественной гимнастике (27 июля – 5 августа) и прыжки на батуте (2 августа) состоятся на Bercy Arena, а спортивная гимнастика – на Porte de La Chapelle Arena с 8 по 10 августа. В общей сложности будет разыграно 18 комплектов медалей.

Дзюдо

Поединки в 7 весовых категориях для каждого пола состоятся с 27 июля по 3 августа в Grand Palais Ephemere на Марсовом поле. Каждый НОК мог зарегистрировать максимум четырнадцать дзюдоистов, по семь для мужчин и женщин в каждой весовой категории. Среди атлетов разыграют 15 наборов медалей.

Конный спорт

Соревнования состоятся с 27 июля по 6 августа в Версальском дворце. Заявлено участие 200 всадников в трех дисциплинах как в индивидуальных, так и в командных соревнованиях: выездка, троеборье и конкур. На кону 6 комплектов наград.

Легкая атлетика

Легкая атлетика в программе Олимпиады запланирована на 1-11 августа 2024. Спортсмены будут соревноваться за 48 наборов медалей в трех различных дисциплинах: легкая атлетика, марафонский бег по шоссе и спортивная ходьба. Впервые в истории на соревнованиях будет одинаковое количество медалей среди мужчин и женщин. К тому же из перечня дисциплин будет исключена мужская шоссейная спортивная ходьба на 50 км, а на замену ей придет смешанная (при участии мужчин и женщин) дисциплина спортивной ходьбы.

Настольный теннис

Турниры по настольному теннису запланированы с 27 июля по 10 августа на парижской Expo Porte de Versailles. На этих Играх всего 172 игрока будут участвовать в пяти соревнованиях за медали (по две для каждого пола и смешанные).

Парусный спорт

Соревнования по парусному спорту пройдут с 28 июля по 8 августа в Марсельской пристани. Будет разыграно 10 наборов медалей среди мужчин и женщин в виндсерфинге, кайтборде, скифе, на килевых шлюпках и гонке на двухместных лодках-динги.

Регби-7

Турниры по регби на летних Олимпийских играх 2024 запланированы на 24-30 июля на Стад де Франс. Команды по 12 человек (мужские и женские) будут соревноваться между собой в соответствующих турнирах. Впервые матчи по регби-7 начнутся за два дня до церемонии открытия отборочными и четвертьфинальными стадиями среди мужчин. Женские состязания пройдут 28-30 июля.

Серфинг

Соревнования по серфингу запланированы на 27 июля – 5 августа 2024 на пляже Теахупоо (Таити, Французская Полинезия). Это рекорд по дальности проведения медальных соревнований за пределами принимающего города Олимпиады. В общей сложности 48 серфингистов (по 24 каждого пола) будут соревноваться на шортбордах за два комплекта наград.

Скейтбординг

Турниры пройдут с 27 июля по 7 августа на площади Согласия в Париже. Скейтбордисты будут соревноваться за 4 набора медалей (дисциплины "стрит" и "парк" для мужчин и женщин).

Современное пятиборье

Современное пятиборье состоит из 5 видов соревнований: стрельба из пистолета, фехтование на шпаге, плавание свободным стилем на 200 м, конкур и бег на 3200 м.Турниры должны состояться с 8 по 11 августа 2024 в Версальском дворце и на Северной парижской арене. Будет разыграно 2 комплекта медалей для женщин и мужчин.

Спортивное скалолазание

Соревнования по скалолазанию запланированы на 5-10 августа на арене Le Bourget Sport Climbing Venue в Сен-Дене. Этот вид спорта будет представлен в программе Олимпиады во второй раз после официального дебюта в Токио в 2021 году. Среди спортсменов разыграют 4 набора медалей в дисциплинах: комбинированный боулдеринг и скорость.

Стрельба

Спортивные мероприятия состоятся с 27 июля по 5 августа 2024 в Национальном стрелковом центре в Шаторе. В пулевой и стендовой стрельбе среди мужчин и женщин и смешанных командах разыграют 15 комплектов медалей.

Стрельба из лука

Соревнования продлятся в течение семи дней, с 25 июля по 4 августа во Дворце инвалидов. 128 лучников (по 64 каждого пола) будут соревноваться за 5 наборов наград. В олимпийскую программу во второй раз возвращаются смешанные команды по стрельбе.

Теннис

Теннисные турниры на Олимпийских играх 2024 в Париже планируется провести с 27 июля по 4 августа на стадионе "Ролан Гаррос". В общей сложности 172 игрока примут участие в соревнованиях по 5 комплектам медалей: в одиночном и парном разрядах для мужчин и женщин и смешанном двойном.

Триатлон

Олимпийский триатлон состоит из трех этапов: заплыв на 1,5 км, велосипедный заезд на 40 км и бег на 10 км. Соревнования запланированы на 30 июля – 5 августа на мосту Александра III. 110 спортсменов сразятся за 3 комплекта медалей: среди мужчин и женщин и в смешанной эстафете.

Тхэквондо

Состязания пройдут с 7 по 10 августа в Большом дворце Елисейских полей. 128 тхэквонистов будут соревноваться в 8 различных весовых категориях (по четыре для каждого пола) соответственно за 8 комплектов медалей.

Тяжелая атлетика

Спортивное событие запланировано с 7 по 11 августа на Expo Porte de Versailles. В программу тяжелой атлетики на Олимпиаде-2024 было внесено несколько значительных изменений, поскольку сократилось количество категорий с 14 (как было в Токио) до 10. 120 тяжелоатлетов будут соревноваться в каждой из весовых категорий за 10 наборов медалей.

Фехтование

Состоится с 27 июля по 4 августа на арене Гран-Пале Большого дворца в Париже. Фехтовальщики будут соревноваться за 12 наборов медалей в индивидуальных и командных зачетах по всем трем видам оружия (рапира, шпага и сабля).

Футбол

Футбольный турнир запланирован с 24 июля по 10 августа 2024. Кроме Парижа, принимающего Олимпийские игры, матчи также будут сыграны в Бордо, Десин Шарпье (возле Лиона), Марселе, Нанте, Ницце и Сент-Этьене.

Соревнования пройдут среди команд мужчин и женщин из 23 стран. Мужские команды ограничиваются игроками в возрасте до 23 лет (только 3 игрока могут быть старше), а для женских команд возрастных ограничений нет.

Хоккей на траве

Соревнования состоятся с 27 июля по 9 августа 2024 в пригороде Парижа Коломбе на стадионе "Ив дю Мануар". 12 женских и мужских команд в двух группах сразятся по круговой системе. После этого пройдут матчи плей-офф, начиная с четвертьфинала и заканчивая финалом, а также матчем за бронзовые медали.

Фото: на Олимпиаде в Париже состоятся соревнования по 32 видам спорта (x.com/Paris2024)

В каких соревнованиях будет представлена ​​Украина

Полный список участников Украины на Олимпиаде в Париже еще формируется. По данным Национального олимпийского комитета (НОК) Украины на 2 июля 2024, лицензии на XXXIII игры во Франции получили 138 спортсменов. Больше всего – в дисциплинах "футбол" (18) и "легкая атлетика" (24).

Известно, что украинцы будут участвовать в соревнованиях по 27 видам спорта: бадминтон бокс, греко-римская борьба, женская борьба, свободная борьба, брейкинг, тяжелая атлетика, велосипедный спорт (шоссе, маунтенбайк), гребля академическая, на байдарках и каноэ, слалом, спортивная и художественная гимнастика, дзюдо, легкая атлетика, плавание, плавание синхронное, прыжки в воду, стрельба из лука, пулевая стрельба, стендовая стрельба, современное пятиборье, фехтование, футбол, настольный теннис, теннис.

В прогнозах накануне Олимпиады сборной Украины пророчат 14 место с 17 медалями.

Аналитики Gracenote за месяц до соревнований предположили, что украинские атлеты получат 2 золотых, 5 серебряных и 10 бронзовых медалей.

Фаворитом будущих Игр может стать США со 123 медалями. На втором месте – Китай (87), на третьем – Великобритания (62). Франции прочат 56 наград и 4-е место в медальном зачете. За страной-хозяйкой Олимпиады на 5-й позиции прогноза находится Австралия с 48 медалями.

При подготовке материала использовались следующие источники: официальный портал Олимпийских игр во Франции, Wikipedia, прогноз Gracenote на 26 июня 2024, данные портала НОК Украины.