Літній наступ РФ: експерт назвав головний напрямок і оцінив ризики для Павлограда й Дніпра

Росія зосереджує основні сили у Донецькій області, що свідчить про спробу повністю окупувати регіон в рамках весняно-літньої кампанії. Водночас на сьогодні немає реальних ознак наступу на Павлоград чи Дніпро.

"Зараз характер бойових дій полягає в тому, що якщо раніше Росія концентрувала свої сили не на одному напрямку і намагалася атакувати з різних позицій, на Запорізькому були атаки, штурми, які успішно відбивалися ЗСУ, і Курська операція, то зараз фіксується більша активізація російських військ саме на Донеччині", - розповів експерт.

Найгарячіший напрямок

За словами Мусієнка, у Донецькій області гарячим залишається не лише Покровський напрямок. Є ще Лиманський напрямок, який особливо активізувався десь протягом кількох тижнів тому, і там теж тривають бойові дії.

"Це може свідчити, я можу допускати, про те, що основним напрямком удару на весняно-літню кампанію російських військ є плани по повній окупації Донецької області в межах адміністративно-територіальних кордонів. Тому і Покровський напрямок, і Лиманський, вони будуть в полі зору ворога, в полі зору його уваги. І якраз саме там вони концентрують сили", - спрогнозував військовослужбовець.

Покровський напрямок такий важливий для ворога, бо є більші, ніж просто військові, цілі. У росіян є інформаційно-пропагандистська мета показати, що зараз, мовляв, війна може поширитися далі на Дніпропетровщину.

Інформаційна кампанія РФ

"Ці дії спрямовані на те, щоб пробувати деморалізувати український народ, щоб сіяти певну паніку, страх про те, що російська машина суне і так далі. Але, якщо подивитися глобально, це не якесь велике просування і велика навала російських військ, яка б свідчила про можливість розвинути успіх оперативного чи стратегічного характеру", - пояснив експерт.

Він додав, що шанси певні на тактичні успіхи у ворога є, і ситуація складна. Але можливостей, щоб вести бойові дії за Павлоград чи Дніпро станом на сьогодні не спостерігається.

"Коли ми говоримо про те, що лунають зараз і підкріплюються ці атаки інформаційно-психологічними операціями Росії про те, що на Дніпро підуть, на Павлоград підуть, ще кудись підуть, то я всіх закликаю не реагувати на це панічно, тому що на сьогодні немає ознак того, що ворог готовий піти на Дніпро, Запоріжжя і так далі", - наголосив Мусієнко.