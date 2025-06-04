Смак літа. Скільки платять українці за полуницю у цьому сезоні

Попри доволі холодну весну, сезон полуниці в Україні розпочався вчасно. Зараз в середньому цю ягоду продають по 312 гривень за кілограм, за даними Мінфіну.
РБК-Україна розповідає, які ціни на полуницю.
В Ашані полуницю продають за ціною 312 гривень за кілограм, у Сільпо - по 209 гривень, у Варусі по акції - 189 гривень, повна ціна - 299 гривень. У дрібних магазинах ця ягода коштує в середньому 220 гривень, на ринку вартість може опускатись до 160 гривень за кілограм.
Сайт доставки продуктів FRUIT TIME пропонує полуницю за ціною 384 гривні за кілограм, інтернет ринку "Шувар" - по 292 гривні.
Ціни на фасовану полуницю по 250 грамів:
Вартість полуниці цьогоріч висока, оскільки врожайність зменшилась через заморозки весною, які пошкодили цвіт. Експерти заявляють, що ближче до середини червня, коли збільшиться пропозиція вітчизняної полуниці з відкритого ґрунту та імпорту. Тоді ціни можуть впасти до 80-130 гривень за кілограм.
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