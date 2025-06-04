Смак літа. Скільки платять українці за полуницю у цьому сезоні

Скільки коштує полуниця в Україні

В Ашані полуницю продають за ціною 312 гривень за кілограм, у Сільпо - по 209 гривень, у Варусі по акції - 189 гривень, повна ціна - 299 гривень. У дрібних магазинах ця ягода коштує в середньому 220 гривень, на ринку вартість може опускатись до 160 гривень за кілограм.

Сайт доставки продуктів FRUIT TIME пропонує полуницю за ціною 384 гривні за кілограм, інтернет ринку "Шувар" - по 292 гривні.

Ціни на фасовану полуницю по 250 грамів:

Новус - 89 гривень по акції, повна ціна - 99 гривень;

Фора - 89 гривень;

Фоззі - 99 гривень;

Метро - 114 гривень;

Ашан - 120 гривень;

Ціни на полуницю в Україні (скриншот)

Вартість полуниці цьогоріч висока, оскільки врожайність зменшилась через заморозки весною, які пошкодили цвіт. Експерти заявляють, що ближче до середини червня, коли збільшиться пропозиція вітчизняної полуниці з відкритого ґрунту та імпорту. Тоді ціни можуть впасти до 80-130 гривень за кілограм.

Ціни на полуницю в Україні (скриншот)