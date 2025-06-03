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Солодка, але недешева. Скільки коштує черешня на старті сезону

Вівторок 03 червня 2025 14:41
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Солодка, але недешева. Скільки коштує черешня на старті сезону Скільки коштує черешня в Україні (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Сезон черешні стартував в Україні: у магазинах можна знайти як вітчизняні сорти, так і закордонні. Ціни на фрукт цьогоріч доволі високі, оскільки значну частину врожаю знищили весняні заморозки.

РБК-Україна розповідає, по скільки зараз продають черешню.

Скільки коштує черешня в Україні

У Сільпо українську черешню продають за ціною 430 та 690 гривень за кілограм, залежно від сорту. При тому, у середині травня мережа пропонувала клієнтам імпортну черешню за ціною 990 гривень за кілограм.

У Варусі черешню вищого ґатунку по акції зараз продають за ціною 399 гривень за кілограм, звичайна ціна - 899 гривень.

Солодка, але недешева. Скільки коштує черешня на старті сезону

Ціни на черешню в Україні (скриншот)

У Новусі черешню преміум пропонують за ціною 899 гривень за кілограм, звичайну - 139 гривень за кілограм. Також на сайті є пропозиції фасованої черешні за ціною 65-129 гривень за 500 грам.

Солодка, але недешева. Скільки коштує черешня на старті сезонуЦіни на черешню в Україні (скриншот)

Сайт FRUIT TIME із доставкою продуктів продає черешню по 406,80 гривень за кілограм. На аналогічному ресурсі Сrazybox можна по акції купити ці фрукти по 320 гривень за кілограм, вартість до знижки - 490 гривень.

На ринках черешню продають в середньому по 500 гривень. Експерти кажуть, що високі ціни можуть протриматись до появи великих партій закарпатської черешні. Далі вартість може впасти до 100-300 гривень за кілограм, залежно від сорту і регіону реалізації.

Солодка, але недешева. Скільки коштує черешня на старті сезону

Ціни на черешню в Україні (скриншот)

Читайте також про те, як заморозки вплинули на врожай фруктових дерев в Україні.

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