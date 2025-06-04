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Вкус лета. Сколько платят украинцы за клубнику в этом сезоне

Сколько стоит клубника в Украине (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Несмотря на довольно холодную весну, сезон клубники в Украине начался вовремя. Сейчас в среднем эту ягоду продают по 312 гривен за килограмм, по данным Минфина.

РБК-Украина рассказывает, какие цены на клубнику.

Сколько стоит клубника в Украине

В Ашане клубнику продают по цене 312 гривен за килограмм, в Сильпо - по 209 гривен, в Варусе по акции - 189 гривен, полная цена - 299 гривен. В мелких магазинах эта ягода стоит в среднем 220 гривен, на рынке стоимость может опускаться до 160 гривен за килограмм.

Сайт доставки продуктов FRUIT TIME предлагает клубнику по цене 384 гривны за килограмм, интернет рынке "Шувар" - по 292 гривны.

Цены на фасованную клубнику по 250 граммов:

  • Новус - 89 гривен по акции, полная цена - 99 гривен;
  • Фора - 89 гривен;
  • Фоззи - 99 гривен;
  • Метро - 114 гривен;
  • Ашан - 120 гривен;

Цены на клубнику в Украине (скриншот)

Стоимость клубники в этом году высокая, поскольку урожайность уменьшилась из-за заморозков весной, которые повредили цвет. Эксперты заявляют, что ближе к середине июня, когда увеличится предложение отечественной клубники из открытого грунта и импорта. Тогда цены могут упасть до 80-130 гривен за килограмм.

Цены на клубнику в Украине(скриншот)

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