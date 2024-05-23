ua en ru
Чт, 23 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Літні "плюси" будуть не скрізь. Синоптик розповіла про погоду на завтра в Україні

Україна, Четвер 23 травня 2024 14:26
UA EN RU
Літні "плюси" будуть не скрізь. Синоптик розповіла про погоду на завтра в Україні Фото: якою буде погода в Україні 24 травня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 24 травня, в Україні будуть місцями дощі. Водночас температура повітря різко відрізнятиметься залежно від регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"У п'ятницю в Україні дощі з грозами пройдуть в західних областях, на Вінниччині, зачеплять Черкащину, Житомирщину, ввечері дощі дійдуть до Одещини", - розповіла вона.

На решті території України 24 травня опадів не очікується.Температура повітря впродовж дня дещо завтра зміниться.

"Літні позначки затримаються на півдні та заході України, очікується +25...+29 градусів. У центральній частині передбачається +22...+27 градусів", - зазначила синоптик.

А ось на сході та у північних областях, за даними Діденко, температура повітря завтра знизиться і становитиме +20...+24 градуси, а подекуди навіть і +19 градусів.

Вітер переважно східний, помірний, місцями рвучкий, особливо при грозі.

Погода у Києві завтра та на вихідних в Україні

У Києві 24 травня температура повітря знизиться і коливатиметься поблизу +20...+23 градусів. Дощ пройде лише найближчої ночі, а завтра вдень опади малоймовірні.

У суботу-неділю дощів буде небагато, а ось з понеділка атмосферні фронти принесуть типові травневі дощі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні Погода Погода в Києві Погода на день
NEWS
РФ шукає уламки ракет Patriot на окупованих територіях і готує ІПСО на липень, - ГУР
РФ шукає уламки ракет Patriot на окупованих територіях і готує ІПСО на липень, - ГУР
DAILY
Прибутки з гектарів. Якими будуть ціни на землю в Україні та скільки на цьому можна заробити
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Прибутки з гектарів. Якими будуть ціни на землю в Україні та скільки на цьому можна заробити