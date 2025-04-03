Літні майданчики біля будинків: які правила встановлення та які штрафи за порушення

З настанням теплої пори року власники кафе, ресторанів, а також мешканці багатоквартирних будинків облаштовують літні майданчики. Однак якщо їх встановити з порушеннями, можна отримати штраф.
Про це у коментарі РБК-Україна розповіла юристка Адвокатського об’єднання "Діксі Лексі" Ірина Степаненко.
Юристка наголошує, що перш ніж встановлювати таку конструкцію, слід врахувати законодавчі вимоги, щоб уникнути штрафів та конфліктів із сусідами чи контролюючими органами.
Літні майданчики біля закладів громадського харчування класифікуються як тимчасові споруди, що не мають капітальної конструкції та можуть бути легко демонтовані. Їх встановлення регулюється кількома нормами:
Для отримання дозволу потрібно подати:
Список документів може варіюватися залежно від населеного пункту. Щоб дізнатися конкретні вимоги у вашому місті, варто звернутися до місцевої адміністрації.
Якщо йдеться про некомерційний літній майданчик (наприклад, мешканці облаштовують лавки, альтанки чи дитячий майданчик у дворі), необхідно отримати згоду співвласників будинку або рішення ОСББ/ЖЕКу.
Встановлення таких конструкцій заборонено:
За самовільне встановлення комерційного літнього майданчика передбачене таке покарання:
За пошкодження зелених насаджень або облаштування майданчика на газоні на посадових осіб або фізичних осіб - підприємців накладається штраф від 510 до 850 гривень (ст. 153 КУпАП).
За порушення будівельних норм та стандартів:
Щоб уникнути штрафів і конфліктів, потрібно:
Степаненко наголошує, що дотримання цих правил допоможе уникнути штрафів, конфліктів із мешканцями та зробить місто комфортнішим для всіх.
Раніше РБК-Україна писало про нові правила та вимоги щодо встановлення та функціонування літніх майданчиків у Києві. Зокрема про зміни в порядку отримання дозволів, терміни роботи таких майданчиків, а також вимоги до їхнього зовнішнього вигляду та розташування.
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