Літні майданчики біля будинків: які правила встановлення та які штрафи за порушення

Юристка наголошує, що перш ніж встановлювати таку конструкцію, слід врахувати законодавчі вимоги, щоб уникнути штрафів та конфліктів із сусідами чи контролюючими органами.

Чи потрібен дозвіл на літній майданчик

Літні майданчики біля закладів громадського харчування класифікуються як тимчасові споруди, що не мають капітальної конструкції та можуть бути легко демонтовані. Їх встановлення регулюється кількома нормами:

правила благоустрою населеного пункту - кожне місто чи громада мають власні вимоги щодо розміщення тимчасових споруд, перед встановленням майданчика варто ознайомитися з місцевими нормативами;

- кожне місто чи громада мають власні вимоги щодо розміщення тимчасових споруд, перед встановленням майданчика варто ознайомитися з місцевими нормативами; державні будівельні норми (ДБН) - регулюють безпечні відстані між спорудами, вимоги до проходів, доступності тощо;

- регулюють безпечні відстані між спорудами, вимоги до проходів, доступності тощо; рішення місцевої ради чи виконкому - у більшості випадків необхідно отримати дозвіл на встановлення майданчика від органів місцевої влади.

Для отримання дозволу потрібно подати:

схему розміщення майданчика;

документи, що підтверджують право користування земельною ділянкою;

узгодження з балансоутримувачем будівлі або ОСББ (якщо майданчик встановлюється у дворі житлового будинку);

проєктні документи, включно з дизайном майданчика та матеріалами, що відповідають нормам безпеки.

Список документів може варіюватися залежно від населеного пункту. Щоб дізнатися конкретні вимоги у вашому місті, варто звернутися до місцевої адміністрації.

Що робити мешканцям, які хочуть облаштувати літній майданчик

Якщо йдеться про некомерційний літній майданчик (наприклад, мешканці облаштовують лавки, альтанки чи дитячий майданчик у дворі), необхідно отримати згоду співвласників будинку або рішення ОСББ/ЖЕКу.

Де заборонено встановлювати літні майданчики

Встановлення таких конструкцій заборонено:

на проїжджій частині або біля виїздів із дворів, де вони можуть перешкоджати руху транспорту;

біля входів до під’їздів без згоди мешканців;

на зелених зонах без спеціального дозволу (пошкодження газонів може розглядатися як адміністративне правопорушення);

у місцях, які ускладнюють доступ пожежної або медичної техніки.

Які штрафи передбачені за порушення

За самовільне встановлення комерційного літнього майданчика передбачене таке покарання:

на посадових осіб, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності - від 850 до 1700 гривень (ст. 152 КУпАП - порушення правил благоустрою);

в окремих випадках місцева влада може накладати додаткові штрафи або демонтувати конструкцію за рахунок власника.

За пошкодження зелених насаджень або облаштування майданчика на газоні на посадових осіб або фізичних осіб - підприємців накладається штраф від 510 до 850 гривень (ст. 153 КУпАП).

За порушення будівельних норм та стандартів:

на громадян - від 850 до 1700 гривень;

на посадових осіб - від 3400 до 5100 гривень (ст. 96 КУпАП).

Як встановити літній майданчик законно

Щоб уникнути штрафів і конфліктів, потрібно:

узгодити встановлення майданчика з ОСББ та місцевими органами влади;

отримати необхідні дозволи для комерційного майданчика;

дотримуватися норм безпеки, не перекривати проїзд та не встановлювати конструкції на зелених зонах;

враховувати місцеві законодавчі обмеження, зокрема щодо рівня шуму у вечірній та нічний час;

у разі сумнівів звернутися до юриста або місцевого департаменту благоустрою.

Степаненко наголошує, що дотримання цих правил допоможе уникнути штрафів, конфліктів із мешканцями та зробить місто комфортнішим для всіх.