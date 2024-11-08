У Києві готують нові правила для терас ресторанів: на яких вулицях їх бути не може
У Києві планують змінити правила розміщення терас біля ресторанів. Зокрема, є перелік вулиць, де встановлення майданчиків під забороною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект рішення Київської міської ради.
Три типи майданчиків
Перший тип - літній майданчик, який розміщується на відкритому повітрі (лавки, столи, стільці, зонти, станція офіціанта, вуличні вази, вазони, елементи освітлення тощо). Він може працювати цілий рік.
При цьому є певний перелік місць, де такі локації можуть працювати лише у період з 1 квітня до 15 листопада. Зокрема, це територія Києво-Печерська лаври, територія біля Софії Київської, парк Шевченка, “Бабин Яр”, вулиці Андріївський узвіз, Банкова, Хрещатик, Лаврська, Грушевського, Мазепи.
Другий тип - відкритий (сезонний) майданчик, що розміщується на відкритому повітрі (під тентами, на верандах), і не має закритого приміщення для перебування людей. Такий майданчик може розміщуватись біля ресторану, бару, кафе, їдальні, закусочної, піцерії, кулінарії.
Третій тип - закритий всесезонний майданчик біля закладу харчування, влаштований з полегшених конструкцій та встановлений тимчасово без улаштування фундаменту і не є капітальною спорудою.
Майданчики цього типу заборонено встановлювати, зокрема на частині вулиць Верхній Вал, Вознесенський узвіз, Січових Стрільців, Ярославів Вал, Богдана Хмельницького, Володимирська, Павла Скоропадського, Антоновича, Саксаганського, Еспланадна, Басейна, Набережно-Хрещатицька, проспект Лесі Українки.
Правила влаштування терас ресторанів
Для розміщення майданчиків є кілька правил:
- не перешкоджати руху пішоходів, у разі встановлення на тротуарах чи алеях, прохід має бути не менше 1,8 метри. При цьому не можна встановлювати майданчики на тротуарах та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху.
- не повинні заважати сприйняттю архітектурних деталей та декору фасадів будинків.
- крісла, лавки, диванчики, столи, стільці повинні бути виготовлені з натуральних матеріалів.
- розкладні парасолі повинні бути висотою не більше 3 метрів, діаметром не більше 4 метрів.
- не можна встановлювати майданчики на інженерних мережах, проїзній частині вулиць і доріг, на газонах, біля наземних споруд метро, на відстані ближче 100 метрів до залізничних переїздів та
- на відстані ближче 20 метрів до перехресть вулиць.
- забороняється встановлення сцен, естрад, танцювальних майданчиків тощо, грилів та мангалів.
- на майданчиках, розміщених в межах житлової забудови, можливо використовувати живу музику та звуковідтворювальну апаратуру виключно за умови погодження з мешканцями житлових будинків.
Нагадаємо, через війну час роботи ресторанів у Києві обмежений. Так, вони можуть працювати максимум до 23:00. При цьому, за роботу закладів громадського харчування у комендантську годину (з 00:00 до 05:00) передбачено штраф.