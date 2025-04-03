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Летние площадки возле домов: какие правила установки и какие штрафы за нарушение

Фото: Летняя площадка кафе (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

С наступлением теплого времени года владельцы кафе, ресторанов, а также жители многоквартирных домов обустраивают летние площадки. Однако если их установить с нарушениями, можно получить штраф.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала юрист Адвокатского объединения "Дикси Лекси" Ирина Степаненко.

Юрист отмечает, что прежде чем устанавливать такую конструкцию, следует учесть законодательные требования, чтобы избежать штрафов и конфликтов с соседями или контролирующими органами.

Нужно ли разрешение на летнюю площадку

Летние площадки возле заведений общественного питания классифицируются как временные сооружения, которые не имеют капитальной конструкции и могут быть легко демонтированы. Их установка регулируется несколькими нормами:

  • правила благоустройства населенного пункта - каждый город или община имеют собственные требования по размещению временных сооружений, перед установкой площадки стоит ознакомиться с местными нормативами;
  • государственные строительные нормы (ГСН) - регулируют безопасные расстояния между сооружениями, требования к проходам, доступности и тому подобное;
  • решение местного совета или исполкома - в большинстве случаев необходимо получить разрешение на установку площадки от органов местной власти.

Для получения разрешения нужно подать:

  • схему размещения площадки;
  • документы, подтверждающие право пользования земельным участком;
  • согласование с балансодержателем здания или ОСМД (если площадка устанавливается во дворе жилого дома);
  • проектные документы, включая дизайн площадки и материалы, соответствующие нормам безопасности.

Список документов может варьироваться в зависимости от населенного пункта. Чтобы узнать конкретные требования в вашем городе, стоит обратиться в местную администрацию.

Что делать жителям, которые хотят обустроить летнюю площадку

Если речь идет о некоммерческой летней площадке (например, жители обустраивают скамейки, беседки или детскую площадку во дворе), необходимо получить согласие совладельцев дома или решение ОСМД/ЖЭКа.

Где запрещено устанавливать летние площадки

Установка таких конструкций запрещена:

  • на проезжей части или возле выездов из дворов, где они могут препятствовать движению транспорта;
  • возле входов в подъезды без согласия жильцов;
  • на зеленых зонах без специального разрешения (повреждение газонов может рассматриваться как административное правонарушение);
  • в местах, которые затрудняют доступ пожарной или медицинской техники.

Какие штрафы предусмотрены за нарушения

За самовольную установку коммерческой летней площадки предусмотрено такое наказание:

  • на должностных лиц, граждан - субъектов предпринимательской деятельности - от 850 до 1700 гривен (ст. 152 КУоАП - нарушение правил благоустройства);
  • в отдельных случаях местные власти могут накладывать дополнительные штрафы или демонтировать конструкцию за счет владельца.

За повреждение зеленых насаждений или обустройство площадки на газоне на должностных лиц или физических лиц - предпринимателей налагается штраф от 510 до 850 гривен (ст. 153 КУоАП).

За нарушение строительных норм и стандартов:

  • на граждан - от 850 до 1700 гривен;
  • на должностных лиц - от 3400 до 5100 гривен (ст. 96 КУоАП).

Как установить летнюю площадку законно

Чтобы избежать штрафов и конфликтов, нужно:

  • согласовать установку площадки с ОСМД и местными органами власти;
  • получить необходимые разрешения для коммерческой площадки;
  • соблюдать нормы безопасности, не перекрывать проезд и не устанавливать конструкции на зеленых зонах;
  • учитывать местные законодательные ограничения, в частности по уровню шума в вечернее и ночное время;
  • в случае сомнений обратиться к юристу или местному департаменту благоустройства.

Степаненко отмечает, что соблюдение этих правил поможет избежать штрафов, конфликтов с жителями и сделает город более комфортным для всех.

Ранее РБК-Украина писало о новых правилах и требованиях по установке и функционированию летних площадок в Киеве. В частности об изменениях в порядке получения разрешений, сроках работы таких площадок, а также требования к их внешнему виду и расположению.

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