Літні мандри. 5 кращих озер Закарпаття для безпечного відпочинку з дітьми

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Солотвинські озера

Солотвинські озера є групою невеликих озер, які виникли внаслідок просідання порід під час видобутку солі з розташованих неподалік соляних копалень.

У більшості з них - дуже солона вода (в деяких - до 200%), хоча трапляються йодовані та прісноводні.

Місцерозташування - у межах селища Солотвино Тячівського району Закарпатської області (на правому березі річки Тиси, неподалік від кордону з Румунією).

Озера у смт Солотвино (карта: google.com/maps)

Найбільшим озером є Кунігунда. Воно виникло у 1902 році внаслідок просідання на 20 метрів нещодавно (на той час) відкритої соляної шахти.

Озеро Кунігунда (фото: uk.wikipedia.org)

В цілому Солотвинські озера є курортною зоною. Купання в солоній воді використовуються для лікування опорно-рухового апарату, переломів, радикуліту, псоріазу та інших захворювань.

Виходячи з цього на берегах озер було відкрито чималу кількість санаторіїв і баз відпочинку.

Озеро Синевир

Озеро Синевир називають також "Морським Оком". Воно вважається найбільшим озером Українських Карпат і входить до складу Національного природного парку "Синевир".

Місцерозташування - у гірському масиві Внутрішні Ґорґани Хустського району Закарпатської області. Найближчий до озера населений пункт - село Синевирська Поляна.

Озеро Синевир (карта: google.com/maps)

Синевир вважається найцікавішим об'єктом Національного природного парку та є однією з візитівок Українських Карпат.

Озеро розташоване на висоті 989 метрів над рівнем моря й утворилося в результаті потужного зсуву, спричиненого землетрусом близько 10 тисяч років тому.

Науковці пояснюють це так: на тлі природного катаклізму гірські кам'янисті породи стали на шляху швидкого струмка, утворивши греблю і повністю перегородивши вузьку долину. Улоговина, що при цьому виникла, заповнилася водою трьох гірських струмків.

Морське Око - неймовірно гарне у будь-яку пору року (фото: uk.wikipedia.org)

Стрімкі схили на підступах до озера вкриті стрункими ялинами, вік яких становить 140-160 років, а в його середині розмістився невеликий острівець (площею всього кілька метрів). Звідси й народна назва озера - Морське Око.

Купатися в озері заборонено, щоб не порушувати екосистему (його вода вважається еталоном якості природної води в Україні). Натомість можна скористатися унікальною нагодою та поплавати на справжньому дерев'яному плоту - бокорі.

Прогулянка на плоту зацікавить і дорослих, і дітей (фото: uk.wikipedia.org)

Шаянське озеро

Шаянське озеро (або озеро Шаян) відоме також під назвою "Силоамська купальня" (оскільки за легендою його вода має дивовижні цілющі властивості й лікує від різних хвороб).

Воно щороку приваблює мандрівників з різних куточків України.

Місцерозташування - село Шаян Хустського району Закарпатської області. Саме там видобувається відома мінеральна вода - Шаянська.

Силоамська купальня - популярна локація (карта: google.com/maps)

Озеро Шаян лежить посеред гір, тому погода там здебільшого безвітряна, а клімат - майже завжди м'який.

Мінерально-лікувальний склад води у цій водоймі дійсно має позитивний вплив на організм людини. Регулярні водні процедури в ній можуть не лише укріпити опорно-руховий апарат, але й сприяти лікуванню розладів травної, нервової та сечостатевої систем.

Шаянське озеро забезпечить дозвілля на будь-який смак (фото: uk.wikipedia.org)

В цілому відпочинок на цьому озері може бути різним. Від традиційних "водних" розваг (гірок, оренди човнів і катамаранів) до романтичних прогулянок або ж риболовлі (в озері є чимало видів риб: окунь, карась, лящ, щука тощо).

Озеро Дийда (Дідово)

Озеро Дийда (або ж Дідово) дехто жартома називає Закарпатським морем - через його чималу площу й глибину.

За часів Радянського Союзу там був піщаний кар'єр, однак видобування піску спровокувало пошкодження будинків у найближчому населеному пункті, тож об'єкт закрили й затопили водою (так і утворилось мальовниче озеро).

Місцерозташування - село Дийда (стара назва - Дідово) Берегівського району Закарпатської області (за 5 км від міста Берегове з одного боку, й неподалік кордону з Угорщиною - з іншого).

Дістатися цього озера нескладно (карта: google.com/maps)

Відпочинок на цьому озері підійде як великим компаніям, так і сім'ям з дітьми, адже локація пропонує облаштований пляж з альтанками, водними гірками та іншими "зручностями" цивілізації - аж до купання в басейнах і ночівлі у котеджах.

"Цивілізований" пляж (фото: karpatium.com.ua/Юрій Фанта)

З іншого боку Дийда підійде мандрівникам, які полюбляють "дикий" відпочинок з наметами (напроти пляжу є спеціально відведена для цього територія), або ж рибалкам, які давно мріяли відпочити біля водойми.

Озеро Хащоване (Віта)

Озеро Хащоване згадується також як "Віта" - за назвою готельно-туристичного комплексу, розташованого на його берегах. Офіційна ж назва - Хащоване - може бути пов'язаною з селом Хащованя у Львівській області.

Місцерозташування - дорогою від села Нижній Студений Хустського району Закарпатської області.

Якщо дивитись на карту, можна побачити, що цей водний об'єкт розміщений близько до кордону двох областей - Львівської та Закарпатської.

Зі сторони першої (від села Хащованя) дорога довжиною близько 4 км до озера занадто складна - можна пройти пішки, скористатись гірським велосипедом або ж позашляховиком. Натомість зі сторони Закарпаття машиною достатньо проїхати кілька кілометрів до самого берега водойми.

До Віти ведуть різні дороги (карта: google.com/maps)

Відносно невелике озеро Хащоване (близько 100 м у довжину й ширину) розміщене серед карпатського лісу на висоті майже 800 метрів над рівнем моря - у досить спокійному та затишному місці з мальовничими краєвидами.

Погода там рідко буває вітряною, а середньорічна температура повітря практично не опускається нижче нуля. Вода в озері достатньо чиста й практично не заростає водоростями. Попри це купатись в ньому заборонено.

Озеро Віта (скриншот: youtube.com/@bodiapokazhe)

В цілому Хащоване вважається екологічним курортом. Довкола озера - котеджі та зони відпочинку, подекуди розставлені альтанки з мангалами (хоча вхід для відвідувачів, які не мешкають у готелі, може бути платним).

Крім відпочинку біля води ця локація пропонує також прогулянки лісом пішки або верхи на конях, риболовлю, спостереження за тваринами місцевого фермерського господарства, настільні й спортивні ігри, прокат гірських велосипедів і квадроциклів тощо.

У такому місці можна відпочити душею та тілом (скриншот: youtube.com/@bodiapokazhe)