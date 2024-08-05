Летние путешествия. 5 лучших озер Закарпатья для безопасного отдыха с детьми

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Солотвинские озера

Солотвинские озера являются группой небольших озер, возникших в результате проседания пород во время добычи соли из расположенных неподалеку соляных копей.

В большинстве из них - очень соленая вода (в некоторых - до 200%), хотя встречаются йодированные и пресноводные.

Месторасположение - в пределах поселка Солотвино Тячевского района Закарпатской области (на правом берегу реки Тисы, недалеко от границы с Румынией).

Озера в пгт Солотвино (карта: google.com/maps)

Крупнейшим озером является Кунигунда. Оно возникло в 1902 году в результате проседания на 20 метров недавно (на то время) открытой соляной шахты.

Озеро Кунигунда (фото: uk.wikipedia.org)

В целом Солотвинские озера являются курортной зоной. Купания в соленой воде используются для лечения опорно-двигательного аппарата, переломов, радикулита, псориаза и других заболеваний.

Исходя из этого на берегах озер было открыто большое количество санаториев и баз отдыха.

Озеро Синевир

Озеро Синевир называют также "Морским Глазом". Оно считается самым большим озером Украинских Карпат и входит в состав Национального природного парка "Синевир".

Месторасположение - в горном массиве Внутренние Горганы Хустского района Закарпатской области. Ближайший к озеру населенный пункт - село Синевирская Поляна.

Озеро Синевир (карта: google.com/maps)

Синевир считается наиболее интересным объектом Национального природного парка и является одной из визитных карточек Украинских Карпат.

Озеро расположено на высоте 989 метров над уровнем моря и образовалось в результате мощного оползня, вызванного землетрясением около 10 тысяч лет назад.

Ученые объясняют это так: на фоне природного катаклизма горные каменистые породы стали на пути быстрого ручья, образовав плотину и полностью преградив узкую долину. Возникшая при этом котловина заполнилась водой трех горных ручьев.

Морской Глаз - невероятно красив в любое время года (фото: uk.wikipedia.org)

Стремительные склоны на подступах к озеру покрыты стройными елями, возраст которых составляет 140-160 лет, а в его середине разместился небольшой островок (площадью всего несколько метров). Отсюда и народное название озера - Морской Глаз.

Купаться в озере запрещено, чтобы не нарушать экосистему (его вода считается эталоном качества природной воды в Украине). Вместо этого можно воспользоваться уникальной возможностью и поплавать на настоящем деревянном плоту - бокоре.

Прогулка на плоту заинтересует и взрослых, и детей (фото: uk.wikipedia.org)

Шаянское озеро

Шаянское озеро (или озеро Шаян) известно также под названием "Силоамская купальня" (по легенде его вода обладает удивительными целебными свойствами и лечит от разных болезней).

Оно ежегодно привлекает путешественников из разных уголков Украины.

Месторасположение - село Шаян Хустского района Закарпатской области. Именно там добывается известная минеральная вода - Шаянская.

Силоамская купальня - популярная локация (карта: google.com/maps)

Озеро Шаян лежит посреди гор, поэтому погода там в большинстве своем безветренная, а климат - почти всегда мягкий.

Минерально-лечебный состав воды в этом водоеме действительно оказывает положительное влияние на организм человека. Регулярные водные процедуры могут не только укрепить опорно-двигательный аппарат, но и способствовать лечению расстройств пищеварительной, нервной и мочеполовой систем.

Шаянское озеро обеспечит досуг на любой вкус (фото: uk.wikipedia.org)

В целом отдых на этом озере может быть разным. От традиционных "водных" развлечений (горок, аренды лодок и катамаранов) до романтических прогулок или рыбалки (в озере есть немало видов рыб: окунь, карась, лещ, щука и т.д.).

Озеро Дийда (Дедово)

Озеро Дийда (или Дедово) некоторые в шутку называют Закарпатским морем - из-за его немалой площади и глубины.

Во времена Советского Союза там был песчаный карьер, однако добыча песка спровоцировала повреждение домов в ближайшем населенном пункте, поэтому объект закрыли и затопили водой (так и образовалось живописное озеро).

Месторасположение - село Дийда (старое название - Дедово) Береговского района Закарпатской области (в 5 км от города Берегово с одной стороны, и недалеко от границы с Венгрией - с другой).

Добраться до этого озера несложно (карта: google.com/maps)

Отдых на этом озере подойдет как большим компаниям, так и семьям с детьми, ведь локация предлагает обустроенный пляж с беседками, водными горками и прочими "удобствами" цивилизации - вплоть до купания в бассейнах и ночлега в коттеджах.

"Цивилизованный" пляж (фото: karpatium.com.ua/Юрий Фанта)

С другой стороны Дийда подойдет путешественникам, которые любят "дикий" отдых с палатками (напротив пляжа есть специально отведенная для этого территория), или же рыбакам, которые давно мечтали отдохнуть у водоема.

Озеро Хащоване (Вита)

Озеро Хащоване упоминается также как "Вита" - по названию гостинично-туристического комплекса, расположенного на его берегах. Официальное же название - Хащоване - может быть связано с селом Хащованя во Львовской области.

Месторасположение - по дороге от села Нижний Студеный Хустского района Закарпатской области.

Если смотреть на карту, можно увидеть, что этот водный объект расположен близко к границе двух областей - Львовской и Закарпатской.

Со стороны первой (от села Хащованя) дорога протяженностью около 4 км до озера слишком сложна - можно пройти пешком, воспользоваться горным велосипедом или внедорожником. В то же время со стороны Закарпатья машиной достаточно проехать несколько километров до самого берега водоема.

К Вите ведут разные дороги (карта: google.com/maps)

Относительно небольшое озеро Хащоване (около 100 м в длину и ширину) расположено среди карпатского леса на высоте почти 800 метров над уровнем моря - в довольно спокойном и уютном месте с живописными видами.

Погода там редко бывает ветреной, а среднегодовая температура воздуха практически не опускается ниже нуля. Вода в озере достаточно чистая и практически не зарастает водорослями. Несмотря на это, купаться в нем запрещено.

Озеро Вита (скриншот: youtube.com/@bodiapokazhe)

В целом Хащоване считается экологическим курортом. Вокруг озера - коттеджи и зоны отдыха, местами расставлены беседки с мангалами (хотя вход для посетителей, не проживающих в гостинице, может быть платным).

Кроме отдыха у воды эта локация предлагает также прогулки по лесу пешком или верхом на лошадях, рыбалку, наблюдение за животными местного фермерского хозяйства, настольные и спортивные игры, прокат горных велосипедов и квадроциклов.

В таком месте можно отдохнуть душой и телом (скриншот: youtube.com/@bodiapokazhe)