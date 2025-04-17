Літні канікули під загрозою? У МОН дали роз’яснення щодо навчання до 30 червня

У соцмережах знову поширюють фейки - цього разу про нібито обов’язкове продовження навчального року до кінця червня. Однак у МОН заявляють, що така інформація не відповідає дійсності.
РБК-Україна повідомляє, що у Міністерстві освіти й науки (МОН) спростували чутки та пояснили, хто ухвалює рішення про тривалість навчання.
У відомстві зазначають, що у соцмережах поширюється неправдива інформація про нібито обов’язкове продовження навчального року до 30 червня та скорочення літніх канікул. Міністерство освіти і науки України спростувало ці чутки та пояснило, як усе відбувається насправді:
У червні в школах можуть відбуватися консультації, екскурсії чи табори, але це не є обов’язковим продовженням занять.
У МОН закликають довіряти лише офіційним джерелам і не поширювати неперевірену інформацію.
Нагадаємо, згідно з рекомендацією МОН навчальний рік в Україні триватиме до 30 червня 2025 року. Останній дзвоник у більшості шкіл пролунає наприкінці травня. Після цього частина школярів продовжить навчання, аби надолужити пропущене через повітряні тривоги, блекаути та епідемії.
Також РБК-Україна писало, що в Україні триває переоблаштування укриттів у навчальні простори та зведення повноцінних підземних шкіл. Вже модернізовано 178 освітніх закладів. За словами міністра освіти Оксена Лісового, такі підземні школи обладнані всім необхідним - навчальними класами, зонами відпочинку та харчування. Це дозволяє учням у прифронтових громадах вперше відвідувати заняття офлайн.
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