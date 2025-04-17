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Каникулы под угрозой? Что известно об учебе в июне

Фото: Летние каникулы в Украине (facebook.com/FZS.Ukraine)
Автор: Татьяна Веремеева

В соцсетях снова распространяют фейки - на этот раз о якобы обязательном продлении учебного года до конца июня. Однако в МОН заявляют, что такая информация не соответствует действительности.

РБК-Украина сообщает, что в Министерстве образования и науки (МОН) опровергли слухи и объяснили, кто принимает решение о продолжительности обучения.

В ведомстве отмечают, что в соцсетях распространяется ложная информация о якобы обязательном продлении учебного года до 30 июня и сокращении летних каникул. Министерство образования и науки Украины опровергло эти слухи и объяснило, как все происходит на самом деле:

  • учебный год может продолжаться до 30 июня 2025 года, но это - предельная дата, а не обязательная;
  • МОН не обязывает школы работать до конца июня - каждое заведение самостоятельно определяет дату завершения обучения;
  • решение принимает педагогический совет школы с учетом ситуации с безопасностью, учебной нагрузки и потребностей учащихся.

В июне в школах могут проходить консультации, экскурсии или лагеря, но это не является обязательным продолжением занятий.

В МОН призывают доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию.

Напомним, согласно рекомендации МОН учебный год в Украине продлится до 30 июня 2025 года. Последний звонок в большинстве школ прозвучит в конце мая. После этого часть школьников продолжит обучение, чтобы наверстать пропущенное из-за воздушных тревог, блэкаутов и эпидемий.

Также РБК-Украина писало, что в Украине продолжается переоборудование укрытий в учебные пространства и возведение полноценных подземных школ. Уже модернизировано 178 образовательных учреждений. По словам министра образования Оксена Лисового, такие подземные школы оборудованы всем необходимым - учебными классами, зонами отдыха и питания. Это позволяет ученикам в прифронтовых громадах впервые посещать занятия офлайн.

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