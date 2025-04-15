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Летние каникулы-2025: когда закончится обучение и сколько продлится отдых школьников

Вторник 15 апреля 2025 13:39
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Летние каникулы-2025: когда закончится обучение и сколько продлится отдых школьников Фото: Летние каникулы в Украине (facebook.com/FZS.Ukraine)
Автор: Татьяна Веремеева

В 2025 году украинские школьники уйдут на летние каникулы только с 1 июля, хотя традиционно обучение завершалось в конце мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабмина №841.

Согласно документу, учебный год начался 2 сентября 2024 года и продлится до 30 июня 2025 года. Поэтому летние каникулы продлятся с 1 июля по 31 августа.

Несмотря на официальное завершение учебного процесса в конце июня, последний звонок в большинстве школ прозвучит 30 или 31 мая. После этого школьники еще будут учиться, чтобы наверстать пропущенное из-за воздушных тревог, блэкаутов и эпидемий.

Гибкий график каникул

Даты летних каникул являются рекомендованными, поэтому конкретный график отдыха может отличаться в разных школах - его утверждает администрация заведения. Однако Минобразования призывает максимально использовать июнь для полноценного завершения программы.

Школьники вернутся к учебе ориентировочно 1 сентября 2025 года, которое приходится на понедельник.

Таким образом, в 2025 году летние каникулы в Украине сократятся до двух месяцев, а обучение завершится значительно позже, чем обычно.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине продолжается переоборудование укрытий под учебные пространства и строительство полноценных подземных школ. Уже модернизировано 178 заведений. Как отметил министр образования Оксен Лисовой, новые подземные школы имеют все необходимое для обучения - от классов до зон для отдыха и питания. Это позволяет детям в прифронтовых громадах впервые учиться офлайн.

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