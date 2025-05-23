Літні канікули-2025: чи почнеться відпочинок у школярів з 1 червня

Навчальний рік в Україні наближається до завершення, однак літні канікули для школярів розпочнуться не у всіх одночасно. У деяких регіонах навчальний процес триватиме навіть у червні.
Про це повідомляє РБК-Україна.
У 2025 році літні канікули в українських школярів почнуться з 1 липня і триватимуть до 31 серпня. Навчальний рік офіційно завершиться 30 червня. Проте останній дзвоник у більшості шкіл пролунає в травня.
У більшості шкіл України останній дзвоник заплановано на 30 травня 2025 року. Саме таку дату підтвердили в Києві, Харкові, Одесі, Черкасах, Івано-Франківську, Рівному, Тернополі, Кривому Розі та інших містах.
Водночас деякі громади обрали інші дати - наприклад, на Житомирщині урочистості триватимуть з 31 травня до 6 червня.
Згідно з постановою Кабміну, навчальний рік може тривати до 30 червня, але остаточне рішення ухвалює педагогічна рада кожного закладу освіти. Вона враховує:
Такий гнучкий підхід особливо актуальний під час війни - частина шкіл потребує додаткового часу на компенсаторні заняття.
Навіть після останнього дзвоника деякі школи продовжать роботу в червні, але в іншому форматі. Замість звичних уроків учням запропонують консультації та заняття з предметів, творчі студії, мовні клуби, курси з безпеки (мінна обізнаність, такмед, кібербезпека), літні табори, прогулянки та екскурсії.
Через загрози безпеці багато шкіл планують провести останній дзвоник у дистанційному або змішаному форматі. Остаточне рішення ухвалюють на місцях - з урахуванням поточної ситуації в регіоні.
У МОН наголошують, що навчальний рік в Україні має тривати не менше 175 навчальних днів.
При підготовці матеріалу були використані такі джерела: повідомлення МОН, Київської, Житомирської, Харківської, Тернопільської, Івано-Франківської, Черкаської, Рівненської, Луцької, Криворізької та Одеської міських рад.
Раніше РБК-Україна писало, що у Києві триває підготовка шкіл і садочків до нового навчального року в умовах воєнного стану. Пріоритет - облаштування укриттів, будівництво споруд подвійного призначення та модернізація інфраструктури. Через нестачу укриттів у деяких районах діти навчаються у дві зміни. Із бюджету на підготовку виділили 2,3 млрд грн, планується додаткове фінансування. Також оновлюють приміщення й харчоблоки.
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