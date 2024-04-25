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Літні канікули у 2024 році. Коли почнуть відпочивати діти у Полтавській області

Ілюстративне фото: у Полтавській області визначилися з початком літніх канікул (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Влада Полтавської області визначилась з датами, коли у навчальних закладах громад розпочнуться літні канікули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Полтавської ОВА Філіпа Проніна.

За його словами, першими на канікули в області підуть школярі у Карлівській, Кобеляцькій, Котелевській, Полтавській, Щербанівській громадах - із 31 травня. Ще у 37 громадах області канікули стартують із 1 червня.

У 15 громадах канікули почнуться 3 червня:

  • Великобудищанській;
  • Великорублівській;
  • Драбинівській;
  • Градизькій;
  • Кам’янопотоківській;
  • Комишнянській;
  • Краснолуцькій;
  • Мартинівській;
  • Нехворощанській;
  • Оржицькій;
  • Петрівсько-Роменській;
  • Пришибській;
  • Ромоданівській;
  • Семенівській;
  • Шишацькій.

Для учнів закладів загальної середньої освіти у Терешківській громаді канікули розпочнуться 7 червня. В 11 закладах Глобинської громади - з 1 червня, ще в одному - із 3 червня. Для школярів у Михайлівській громаді канікули розпочнуться з 1 та 7 червня.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що низка категорій українських сімей можуть отримати пільгу на безкоштовне харчування для дітей у школах і садочках.

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ШколаПолтавська область