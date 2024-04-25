Літні канікули у 2024 році. Коли почнуть відпочивати діти у Полтавській області

Влада Полтавської області визначилась з датами, коли у навчальних закладах громад розпочнуться літні канікули.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Полтавської ОВА Філіпа Проніна.
За його словами, першими на канікули в області підуть школярі у Карлівській, Кобеляцькій, Котелевській, Полтавській, Щербанівській громадах - із 31 травня. Ще у 37 громадах області канікули стартують із 1 червня.
У 15 громадах канікули почнуться 3 червня:
Для учнів закладів загальної середньої освіти у Терешківській громаді канікули розпочнуться 7 червня. В 11 закладах Глобинської громади - з 1 червня, ще в одному - із 3 червня. Для школярів у Михайлівській громаді канікули розпочнуться з 1 та 7 червня.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що низка категорій українських сімей можуть отримати пільгу на безкоштовне харчування для дітей у школах і садочках.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.