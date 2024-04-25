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Летние каникулы в 2024 году. Когда начнут отдыхать дети в Полтавской области

Иллюстративное фото: в Полтавской области определились с началом летних каникул (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Власти Полтавской области определились с датами, когда в учебных заведениях громад начнутся летние каникулы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Полтавской ОВФилипа Пронина.

По его словам, первыми на каникулы в области пойдут школьники в Карловской, Кобелякской, Котелевской, Полтавской, Щербановской громадах - с 31 мая. Еще в 37 громадах области каникулы стартуют с 1 июня.

В 15 громадах каникулы начнутся 3 июня:

  • Великобудищанской;
  • Великорублевской;
  • Драбиновской;
  • Градижской;
  • Каменнопотоковской;
  • Комышнянской;
  • Краснолуцкой;
  • Мартыновской;
  • Нехворощанской;
  • Оржицкой;
  • Петровско-Роменской;
  • Пришибской;
  • Ромодановской;
  • Семеновской;
  • Шишацкой.

Для учащихся учреждений общего среднего образования в Терешковской громаде каникулы начнутся 7 июня. В 11 заведениях Глобинской громады - с 1 июня, еще в одном - с 3 июня. Для школьников в Михайловской громаде каникулы начнутся с 1 и 7 июня.

Ранее РБК-Украина сообщало, что ряд категорий украинских семей могут получить льготы на бесплатное питание для детей в школах и садах.

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ШколаПолтавская область